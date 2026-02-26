El próximo 1 de marzo de 2026, el municipio de Rionegro será escenario de la segunda Caminata Canina “Nos Une el Bienestar Animal”, una iniciativa organizada por el equipo social Nos Une El Bienestar con respaldo institucional y comunitario.

Combinará actividades recreativas con servicios veterinarios gratuitos y una campaña de recolección de ayudas gestionada por la Normandía Fundación para apoyar a damnificados por recientes inundaciones.

En el municipio de Rionegro, Antioquia, se llevará a cabo el 1 de marzo la segunda edición de la Caminata Canina “Nos Une el Bienestar Animal”.

Esta actividad combinará el amor por los animales con acciones de solidaridad dirigidas a comunidades afectadas por recientes inundaciones en Córdoba y otras zonas de Antioquia.

Esta iniciativa, organizada por el equipo social Nos Une El Bienestar con el respaldo de la Alcaldía de Rionegro y varias organizaciones locales, partirá a las 8:00 a. m. desde el parqueadero de Comfama y culminará en la plazoleta El Espíritu Santo, en El Porvenir.

El evento es de participación libre para propietarios de mascotas, amantes de los animales y cualquier ciudadano interesado en, a la vez, mostrar apoyo comunitario.

Más allá de ser un paseo con las mascotas, la caminata se propone como un espacio para promover el bienestar animal, acercando a los asistentes a servicios veterinarios gratuitos.

En el lugar de llegada se habilitarán, con cupos limitados y previa inscripción, esterilizaciones gratuitas (con aproximadamente 20 plazas).

También se harán desparasitaciones para cerca de 300 animales, vacunaciones hasta agotar existencias y valoraciones clínicas veterinarias sin costo.

Además, la jornada contará con actividades como un show canino y un espacio para adopciones responsables, orientado a quienes deseen brindar un hogar a un animal que lo necesite.

Evento solidario en Rionegro reunirá bienestar animal y apoyo a damnificados por inundaciones

Un componente distintivo de esta caminata es su enfoque solidario.

Durante la jornada se habilitarán puntos de acopio voluntario de alimentos no perecederos, cobijas y productos de aseo personal, que serán recolectados por la Normandía Fundación, para que lleguen a las familias más afectadas por las emergencias climáticas recientes en la región.

Así, la Caminata Canina Nos Une el Bienestar Animal, se concibe como un espacio lúdico y de encuentro para los dueños de mascotas.

También servirá como plataforma para integrar la tenencia responsable, el acceso a servicios de salud animal gratuitos y la solidaridad comunitaria.

De esta forma, un paseo con perros puede convertirse en una instancia de impacto social y apoyo a quienes más lo necesita