Antioquia

Caminata canina en Rionegro unirá bienestar animal, servicios veterinarios gratuitos y solidaridad

La segunda edición de la jornada “Nos Une el Bienestar Animal” ofrecerá atención veterinaria sin costo, promoverá la adopción responsable y recolectará ayudas para familias afectadas por emergencias climáticas en Antioquia y Córdoba.

Margarita Briceño Delgado

26 de febrero de 2026, 11:33 a. m.
Decenas de familias participarán junto a sus mascotas en la caminata “Nos Une el Bienestar Animal” en Rionegro, una jornada que combinará atención veterinaria gratuita y recolección de ayudas para comunidades afectadas por inundaciones.
Decenas de familias participarán junto a sus mascotas en la caminata “Nos Une el Bienestar Animal” en Rionegro, una jornada que combinará atención veterinaria gratuita y recolección de ayudas para comunidades afectadas por inundaciones. Foto: Getty Images

El próximo 1 de marzo de 2026, el municipio de Rionegro será escenario de la segunda Caminata Canina “Nos Une el Bienestar Animal”, una iniciativa organizada por el equipo social Nos Une El Bienestar con respaldo institucional y comunitario.

Combinará actividades recreativas con servicios veterinarios gratuitos y una campaña de recolección de ayudas gestionada por la Normandía Fundación para apoyar a damnificados por recientes inundaciones.

Paso a paso: Así se realiza el registro obligatorio de perros de manejo especial para evitar multas de hasta $900.000

Caminata canina en Rionegro 2026: servicios veterinarios gratuitos y jornada de adopción responsable

En el municipio de Rionegro, Antioquia, se llevará a cabo el 1 de marzo la segunda edición de la Caminata Canina “Nos Une el Bienestar Animal”.

Esta actividad combinará el amor por los animales con acciones de solidaridad dirigidas a comunidades afectadas por recientes inundaciones en Córdoba y otras zonas de Antioquia.

