Consejo de Estado aclaró que sentencia Petro vs. Colombia no es anulación inmediata a sanciones contra elegidos por voto

Hace pocos días se presentó un choque entre dos Secciones del Consejo de Estado frente a las competencias de la Procuraduría para sancionar a funcionarios elegidos por voto popular. Y aunque la Sección Quinta le suspendió a la Segunda las nulidades que había dado contra 10 sanciones que impuso el ente de control contra ese tipo de funcionarios, entre ellos el fallecido exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, el pronunciamiento también tuvo un tema de fondo frente a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro vs. Colombia.

Uno de los puntos clave de ese fallo se basa en que “la decisión de anular las sanciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación contra funcionarios de elección popular, se expresa una comprensión equivocada y simplista del proceso de cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH. No se puede perder de vista que el cumplimiento de sentencias de la Corte IDH no tiene que ser siempre un proceso lineal y simple de cumplimento único acotado en un momento temporal. Dicho acatamiento no es automático ni inmediato”.