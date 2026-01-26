La Contraloría General de la República hizo una grave advertencia sobre la sostenibilidad financiera que hay actualmente en las universidades públicas: la educación superior pública enfrenta una desfinanciación estructural.

Esta fue la conclusión a la que se llegó tras los hallazgos del estudio sectorial ‘Sostenibilidad Financiera de las Universidades Públicas Colombianas (2019-2024)’, que se llevó a cabo a través de la Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte.

Universidad Nacional. Foto: Cristian Bayona/Colprensa

La entidad precisó que se identificó una alta concentración de los recursos públicos en un reducido grupo de instituciones con mayor cobertura académica y de matrícula, lo que incide negativamente en los principios de equidad del gasto público y profundiza las asimetrías regionales.

“El análisis del gasto confirma que las universidades de mayor tamaño concentran una proporción sustancial del gasto total del sistema. (...) Este patrón confirma el elevado peso financiero que recae sobre las instituciones con mayor cobertura y responsabilidades misionales”, indicó.

Tras el análisis, se destacaron que las instituciones educativas tienen problemas recurrentes como la insuficiencia de los aportes estatales, el aumento de los gastos de personal, la presión del pasivo pensional y las limitaciones para aumentar los ingresos propios.

La Contraloría indicó que si bien se presentan avances en inversión, gestión presupuestal y diversificación de ingresos, todavía persisten brechas significativas, desigualdades en la asignación de recursos, desbalances en la capacidad de generación de ingresos propios y niveles críticos de endeudamiento en un grupo importante de universidades.

De igual manera, sostuvo que el pasivo pensional continúa siendo uno de los factores de mayor presión para la sostenibilidad financiera en estas instituciones, especialmente en aquellas que cuentan con menor capacidad de generación de recursos propios.

“Resulta pertinente que la sostenibilidad financiera del sistema universitario público colombiano requiera la diversificación de las fuentes de ingreso, el ajuste anual de los recursos conforme a los costos reales del sector y la protección de los recursos misionales frente a la carga pensional y el endeudamiento”, señaló en el comunicado.

Por todo esto, la Contraloría advirtió que la educación superior pública enfrenta una desfinanciación estructural que compromete la sostenibilidad financiera de la mayoría de las universidades públicas del país.

Incluso, fue más allá y precisó que solo una de las 34 universidades públicas del país es financieramente sostenible, por lo que se encendieron las alarmas por la situación que se estaría viviendo en los centros educativos.

Por último, la entidad habló de la importancia de llevar a cabo una reflexión en la que se analice el modelo de financiación vigente y a definir, y la ruta que debe asumir el Estado colombiano para garantizar la estabilidad del sistema.