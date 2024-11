Por eso, estas instituciones lanzaron un grito de auxilio. “Pedimos un esfuerzo extraordinario en este tiempo extraordinario”, asegura Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Le plantean al Gobierno que les paguen la disponibilidad, es decir, que les giren un valor por cada cama que tienen hoy vacía a la espera de los pacientes con virus. “En la medida en que desocupemos la clínica para esperar pacientes con covid-19, no hay quién nos responda por los recursos perdidos”, explica Daniel Adolfo Parra Lizcano, director administrativo de la Clínica Santa Sofía en Buenaventura. Este es el único centro médico de alta complejidad en el litoral pacífico y hoy ya trabaja en números rojos.

Las clínicas y hospitales libran hoy una angustiosa carrera contra el tiempo . Muchos países ya han visto que estas instituciones colapsan cuando la curva del coronavirus sube: las camas no alcanzan, el personal no da abasto y los elementos esenciales comienzan a escasear.

Giraldo calcula que, por cuenta de muchos procedimientos reprogramados, las instituciones privadas tienen disponibles cerca de 6.000 camas entre cuidados intensivos e intermedios. Si se tiene en cuenta que en Bogotá la apuesta es aumentar en 3.000 las camas de UCI, se trata de una noticia fundamental y positiva para combatir la pandemia.

Pero los hospitales necesitan hoy, más que nunca, ese dinero que han dejado de facturar. Lo primero, para pagar la nómina, que suele ser el rubro más alto. No tendría ningún sentido que los profesionales de la salud, los héroes del momento, sufran despidos masivos o les atrasen sus salarios.

Además los médicos especialistas viven una de las crisis más duras y silenciosas de la pandemia. SEMANA habló con varios de ellos. La mayoría ya perdió más del 90 por ciento de sus ingresos mensuales. Olga Lucía Zuluaga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, (Acesi), explica que “la mayoría de los profesionales están contratados por evento; eso significa que si no operan o no atienden pacientes, no facturan”, dice.