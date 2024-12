La historia comenzó dos semanas antes, a finales de marzo. Por redes sociales, una empresa abrió una convocatoria para contratar a médicos, enfermeras, bacteriólogas y otros profesionales de la salud interesados en trabajar en hospitales en algunas ciudades de los EAU. Ofrecían entre 2.500 y 8.000 dólares mensuales libres de impuestos según la especialidad, experiencia y nivel de inglés, por un año prorrogable por otros dos. Aceptar la renovación implicaba unos generosos bonos, la vivienda y el sostenimiento estaban garantizadas, así como los tiquetes y un mes de vacaciones pagas en cualquier lugar del mundo.

“Es irónico que nos tengamos que ir justo en el momento en que Colombia va a necesitar más médicos, enfermeras, etcétera, cuando comience la peor parte de la pandemia. Pero lo hacemos por dos razones: en el país las condiciones laborales para los profesionales de la salud son pésimas; estamos muy mal pagos, y eso cuando pagan, porque a muchos nos debían tres y hasta seis meses de sueldos en los hospitales donde trabajábamos. La oferta en EAU, en cambio, es bastante buena”, dijo a SEMANA uno de estos enfermeros que pidió no revelar su nombre por razones laborales.

Comenzaron un rápido proceso de selección y, de varios miles de aspirantes, quedó este grupo de 100 profesionales, muchos de los cuales llegaron en buses a la capital a las cuatro de la mañana del 8 de abril. Se suponía que al día siguiente viajarían a sus nuevos trabajos en el avión de EAU. No obstante, la Cancillería y Migración Colombian no autorizaron su salida del país. “Los permisos vigentes para el regreso del vuelo humanitario que trajo una donación de insumos de los EAU cuentan con la autorización de salida que fue tramitada para un vuelo ferry; esto es un avión que solo llevará tripulación y regresará vacío”, dice uno de los apartes del comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que explica que debido a las restricciones de vuelos se debía especificar el motivo del viaje de los colombianos, cosa que no ocurrió. Por esto, el numeroso grupo está a la espera de que la compañía y las autoridades de EAU realicen las gestiones para poder viajar próximamente.