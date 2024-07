“Mire qué le vendemos a la Escuela Militar y él nos ayuda con eso”

R. G. D. R.: Quiubo. Es que ayer no me contestó en todo el día mi coronel Ramírez (jefe de compras).Entonces esta mañana llamé a mi general González y mi general González le dio la orden que hoy debía hablar conmigo. Ya me llamó y me dijo que por la tardecita pasaba a hablar conmigo. ¿Después que hable conmigo le digo que les caiga a la oficina?





EDUARDO: Sí, o que nos reciba.





R. G. D. R.: Sí. Es que ayer se estaba haciendo el güevón. Claro que puede ser porque mi general Pinilla estaba pasando revista, pero yo llamé a mi general González y lo llamó.





EDUARDO: Ah listo.





R. G. D. R.: otra cosa. Verifique en la Escuela Militar. Mi coronel Padilla ayer me dijo qué le podemos vender a la Escuela Militar de Cadetes y él nos autoriza a nosotros.





EDUARDO: Listo





R. G. D. R.: Ese es bueno porque la Escuela Militar tiene 2.000 alumnos y él nos ayuda.





“Cuenten con esos contratos”