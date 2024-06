Corrupción en la UNGRD: A su llegada a la Corte, Sneyder Pinilla reitera que entregó dinero a los presidentes Iván Name y Andrés Calle

Sneyder Pinilla, el exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), declara este miércoles ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en la investigación preliminar que se adelanta contra los presidentes del Senado, Iván Name; y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

El exsubdirector de la UNGRD aseguró que no se está escondiendo como se ha dicho últimamente. “Yo fui testigo directo del dinero que le entregamos a algunos congresistas en el país. Yo directamente, al presidente de la Cámara de Representantes, acuérdese doctor Andrés cuando se los entregué directamente en su apartamento, en Montería”.

“El doctor Iván Name , a través de ‘la mensajera’, la doctora Sandra Ortiz. Dos días duré entregándole el dinero para que se pudieran cumplir con las cuotas”, aseveró Pinilla a los medios de comunicación.

Recordó que fue el primero en manifestar su interés de colaborar con las autoridades y entregar información para abrir otras líneas de investigación. Entre ellas, las que hoy tiene en investigación a Name y Calle.

“Fui el primero en levantar la mano y todos han sido testigos, si no es porque yo levanto la mano absolutamente nadie estuviera hoy involucrado en este proceso. Por eso quiero que sepan que voy a hacer la reparación económica de absolutamente todo con lo que me he quedado”, precisó.