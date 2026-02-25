Judicial

Corrupción en la UNGRD: juez ratifica medida en centro carcelario contra César Manrique Soacha

El exdirector del Departamento de la Función Pública se encuetra prófugo de la justicia desde agosto de 2025.

Redacción Semana
25 de febrero de 2026, 9:49 a. m.
César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de Función Pública, es procesado por el escándalo de la UNGRD.
César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de Función Pública, es procesado por el escándalo de la UNGRD. Foto: Colprensa

El juzgado 11 de conocimiento de Bogotá ratificó la medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario en contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, en el desarrollo del proceso que se adelanta en su contra por el escándalo de corrupción que saqueó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Exclusivo: ponencia en la Corte Suprema de Justicia pide llamar a juicio a seis congresistas por el escándalo de la UNGRD. Algunos buscan repetir curul

El exfuncionario se encuentra prófugo de la justicia desde agosto de 2025, saliendo del país días antes de que una jueza de control de garantías definiera la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía General en su contra.

Tras resolver un recurso de apelación presentado por la defensa del exdirector de la Función Pública, el juez de conocimiento aseveró que la medida de aseguramiento se hace necesaria para salvaguardar los principios constitucionales y legales.

En la decisión dada a conocer este miércoles 25 de febrero, el juez de conocimiento manifestó que el exfuncionario representa un peligro para la sociedad, rechazando así los argumentos presentados por la defensa del exfuncionario.

