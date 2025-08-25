Corrupción en la UNGRD: se cayó el preacuerdo de Luis Carlos Barreto Gantiva. Fuerte llamado de atención a la Fiscalía

Un nuevo traspié tuvo este lunes, 25 de agosto, la Fiscalía General en la búsqueda de aprobación de acuerdos firmados con uno de los principales protagonistas del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Luis Carlos Barreto Gantiva.

Tras un extenso análisis, una jueza de conocimiento de Bogotá aseguró que el ente investigador no expuso correctamente el preacuerdo que firmó con Barreto Gantiva, quien había reconocido su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación y soborno en la actuación penal.

Uno de los puntos clave del rechazo de la jueza tuvo relación con la falta de soporte para demostrar la suma de dinero de la que se apropió el exsubdirector de la UNGRD cuando ordenó el desvío de contratos de mantenimiento y obra para beneficiar a dirigentes políticos y empresarios.

“Para el juzgado, no se sustenta debidamente que el procesado tuviera que reintegrar 150 millones de pesos para preacordar”, enfatizó la funcionaria judicial al rechazar el acuerdo firmado con el exsubdirector de la UNGRD.

Igualmente, se cuestionó la baja tasación en la condena por el delito de peculado por apropiación. “No es admisible equiparar el verbo apropiarse con el incremento patrimonial producto de esa apropiación”.

El exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo de la entidad, quien se encuentra desde septiembre de 2024 privado de su libertad en un centro carcelario, se comprometió a ser testigo de cargo de la Fiscalía y declarar en los otros procesos penales que se adelanten por este escándalo de corrupción.

SEMANA pudo establecer que Barreto Gantiva ha entregado información clave sobre el papel del exdirector de la Función Pública, César Manrique Soacha; así como de otros exfuncionarios de esa entidad y de la UNGRD.

Por su compromiso con la colaboración de justicia se aplicó una serie de descuentos. La delegada del ente investigador advirtió que Barreto Gantiva reintegró 150 millones de pesos, cifra que fue la que recibió en calidad de sobornos por el direccionamiento de varios contratos.

Con chaleco antibalas y casco, reapareció en la Corte Suprema el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, para declarar en el proceso contra los congresistas Martha Peralta y Julio Elías Chagüí. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/H1pYaZZicf — Revista Semana (@RevistaSemana) August 25, 2025

Sin embargo, para la jueza, en este caso son dos peculados por apropiación. Esto teniendo en cuenta que en la repartición de sobornos direccionados al director de Función Pública, César Manrique Soacha, la Fiscalía General señaló claramente que Luis Carlos Barreto Gantiva recibió también una comisión.

Esa parte no quedó reflejada en el preacuerdo en el que se acordó una condena de tres años y cuatro meses de prisión en contra del exsubdirector de la UNGRD.