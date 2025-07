En las imágenes, hay un dato revelador, pues aparece un nuevo personaje que no había sido nombrado por ninguno de los testigos y que se sentó en la misma mesa, en la que se habría acordado el saqueo a la UNGRD. Se trata del entonces ministro TIC y hoy candidato presidencial, Mauricio Lizcano, quien tendrá que explicar su presencia en la oscura cita y por qué no informó a las autoridades que durante esa reunión en el despacho de Carlos Ramón González se establecieron acuerdos corruptos, como confesó Olmedo López.

Sobre esa fotografía, Lizcano dijo que él no está investigado por ese escándalo de corrupción y que no ha sido mencionado por los protagonistas. “No me senté con Olmedo López a hablar de nada de eso y la prueba es que el propio Olmedo no me ha mencionado. No estoy investigado, ni mencionado en este escándalo”, afrimó.