Corte Constitucional admite demanda contra la ley que restringió encuestas políticas en Colombia

El magistrado Juan Carlos Cortés admitió la demanda en la Corte Constitucional contra toda la ley que restringió la realización y publicación de encuestas políticas en Colombia.

En un documento de 15 páginas, el auto confirmó: “Admitir la demanda de inconstitucionalidad presentada por Juan Manuel López Molina en contra de la totalidad de la Ley 2494 de 2025, ‘por medio de la cual se establecen medidas sobre la elaboración, publicación y divulgación de encuestas y se dictan otras disposiciones’ por la violación de la reserva de ley estatutaria”.

El demandante argumentó que esa ley violó varios artículos de la Constitución al, presuntamente, desconocerse la reserva de ley estatutaria, la ausencia del análisis de impacto fiscal y supuesto desconocimiento del principio de sostenibilidad fiscal.

En el documento de la Corte Constitucional se precisó: “El accionante manifestó que, según el artículo 152 de la Constitución, deben ser objeto de ley estatutaria los derechos y deberes fundamentales y sus garantías, el régimen y funciones de las autoridades electorales y los mecanismos de participación ciudadana”.