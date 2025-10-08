David Racero: se define proceso que lo tiene en riesgo de perder su curul en el Congreso

El representante a la Cámara por el partido Pacto Histórico, David Racero, enfrenta un proceso en el Consejo de Estado que lo tiene a punto de perder su curul en el Congreso de la República, después de que salió salpicado en un escándalo que involucra al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Desde el alto tribunal explicaron que “este miércoles a las 3:00 de la tarde habrá audiencia pública en la demanda de pérdida de investidura contra David Racero”.

Este caso inició después de que el estudiante de derecho, Samuel Ortiz, demandó su investidura por los audios y conversaciones que revelaron varios medios de comunicación, entre el congresista Racero y Jorge Eduardo Londoño Ulloa, el actual director del SENA.

Esas pruebas dejaron al descubierto la forma en que el congresista habría coordinado con Londoño, para supuestamente establecer modos que permitieran vincular personal a esa entidad y analizar hasta la posibilidad de realizar un concurso de méritos “amañado”, dijo en su momento la Procuraduría.

Jorge Eduardo Londoño Ulloa, director General Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA | Foto: Heidy León

Las autoridades también han tratado de establecer si el congresista tuvo algún tipo de participación en esos hechos que terminaron implicando hasta vinculando a un familiar, al que le habría pedido algún tipo de cargo en el Sena, afectando los derechos de los servidores públicos que ya estaban ocupando esas mismas plazas en la entidad.

Este 8 de octubre, el Consejo de Estado se prepara para conocer los alegatos de conclusión y definir si se debería decretar la “muerte política”, tal y como lo pidió el demandante, pero, además, la Procuraduría presentará su concepto sobre este proceso. Eso le podría marcar el futuro a la permanencia de Racero en el Congreso de la República.

#Política | David Racero negó todas las acusaciones en su contra y las calificó de “montaje” impulsado por “sectores de la oposición”.https://t.co/iE8nECAAgk — Revista Semana (@RevistaSemana) September 23, 2025

Desde distintos sectores políticos y del partido de Gobierno, respaldaron que la Procuraduría General de la Nación abriera una investigación disciplinaria contra Racero, y hasta senadores como Wilson Arias, apoyaron que la justicia avance en este proceso en particular.