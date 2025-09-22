David Racero enfrenta audiencia clave en proceso de ‘muerte política’ por escándalo en el Sena

Dos meses después de que el Consejo de Estado admitió la demanda de pérdida de investidura contra el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, David Racero, citó a una audiencia clave dentro de este proceso que ha sido conocido como el escándalo en el Sena.

Un proceso que arrancó después de que varios medios de comunicación revelaron audios y conversaciones que dejarían mal parado al congresista Racero y al director del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

Después de que el Consejo de Estado admitió la demanda contra Racero, ahora notificó en un auto de dos páginas “a fijar la fecha y hora para la celebración de la audiencia pública, la cual se llevará a cabo el ocho (8) de octubre de dos mil veinticinco (2025), a las 3:00 p. m.“.

Fuentes dentro del proceso le confirmaron a SEMANA que en esta audiencia se presentaran los alegatos de conclusión, donde se conocerán solicitudes para acceder o no a las pretensiones de la demanda, para así definir si se construye una sentencia en este caso que tiene en jaque al expresidente de la Cámara de Representantes.

Las irregularidades que salpican a Racero con el director del Sena, Jorge Londoño, se dieron sobre una supuesta forma que habrían buscado a través de un concurso “amañado”, como lo advirtió la Procuraduría, para vincular personal a esa entidad.

La misma Procuraduría General de la Nación le abrió una indagación disciplinaria al representante del Pacto Histórico, después de que se conocieron las denuncias sobre las presuntas irregularidades que se presentaron en la contratación del Sena.

Jorge Eduardo Londoño Ulloa, director General Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA | Foto: Heidy León

Pero el proceso que tiene avances es el del Consejo de Estado, con la diligencia que se llevará a cabo de manera virtual, con la asistencia de los integrantes de la Sala Diecinueve Especial de Decisión y las partes interesadas dentro de este proceso.

En el documento conocido por SEMANA, se le ordena a la Secretaría General del alto tribunal “citar debidamente a la audiencia pública” y realizar las “gestiones necesarias para el agendamiento de la audiencia virtual en la plataforma dispuesta para tal fin, en la fecha y hora señaladas“.