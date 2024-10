Defensa de Sneyder Pinilla continuará contando todo sobre la corrupción en la UNGRD y afirma que señalamientos son “cortinas de humo”

La cortina de humo a la que se refiere el abogado Moreno es justamente el señalamiento de Name, según el cual Pinilla aseguró llevar hasta la casa de Name el dinero, acompañado de Sandra Ortiz, pero su teléfono sólo lo ubicó en la zona de Teusaquillo y nunca en el apartamento del congresista.

La explicación de la defensa de Pinilla es clara, “las antenas de celular reportan información cuando hay tráfico de información, tráfico de datos. Entonces, si tú dejas tu celular y no te entra ningún WhatsApp, se te apaga, o queda en modo avión, pues no va a tener un reporte de tráfico de datos, lo que no significa que el propietario de la línea no se haya movido”.