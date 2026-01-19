CLIMA

¿Dejará de llover? El pronóstico del Ideam en Colombia entre el lunes 19 de enero y el viernes 23 de enero de 2026

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales entregó el pronóstico del tiempo para esta semana.

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 9:36 p. m.
Clima en Colombia entre el 19 de enero y 23 de enero de 2026
Clima en Colombia entre el 19 de enero y 23 de enero de 2026 Foto: IDEAM

Lunes 19

Durante la tarde y la noche de este lunes se prevén lluvias entre moderadas y fuertes, con posibles tormentas eléctricas, en varios sectores de la región Pacífica y del Eje Cafetero. También se esperan lluvias moderadas en sectores de los departamentos de Amazonas, Vaupés, Caquetá y Putumayo.

Pronóstico del Ideam para el 19 de enero de 2026
Pronóstico del Ideam para el 19 de enero de 2026 Foto: Ideam

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostican condiciones entre parcial a mayormente nubladas, con posibilidad de lluvias ligeras a moderadas e intermitentes durante lo que resta del día. El resto del país mantendrá condiciones secas.

Martes 20 de enero

Para este día, se prevé una disminución de las lluvias en la región Pacífica, la Amazonía y el Eje Cafetero; sin embargo, se mantendrán precipitaciones de mayor intensidad en algunos sectores de los departamentos de Cauca, Nariño y especialmente en Caldas. En la región Caribe, podrían presentarse lluvias dispersas en el departamento de Córdoba, al igual que en sectores de Santander, Norte de Santander, Antioquia y Tolima, pertenecientes a la región Andina.

Pronóstico del Ideam para el 20 de enero de 2026
Pronóstico del Ideam para el 20 de enero de 2026 Foto: Ideam

Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera un aumento de la nubosidad, con probabilidad de lluvias dispersas durante el transcurso del día.

Bogotá

Miércoles 21 de enero

Hacia mitad de semana se espera un aumento de las lluvias en diversos sectores del Pacífico continental y marítimo, principalmente en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Chocó. Las precipitaciones podrían intensificarse hacia el oriente del departamento del Amazonas, y en el piedemonte amazónico podrían presentarse lluvias intermitentes.

Pronóstico del Ideam para el miércoles 21 de enero de 2026
Pronóstico del Ideam para el miércoles 21 de enero de 2026 Foto: Ideam

En la región Andina se prevén incrementos de la precipitación en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Antioquia y el Eje Cafetero. Sobre la región Insular del Caribe se espera cielo parcialmente nublado, con lluvias intermitentes. El resto del país mantendrá condiciones mayormente secas.

Jueves 22 de enero

Se espera una disminución de la precipitación en las regiones Pacífica y Andina. En contraste, se prevé un aumento de lluvias sectorizadas en la región Amazonía, especialmente hacia el suroriente del departamento del Amazonas. En las regiones Orinoquía y Caribe se espera el predominio de condiciones de tiempo seco, con cielos parcialmente despejados a parcialmente nublados.

Pronóstico del Ideam para el jueves 22 de enero de 2026
Pronóstico del Ideam para el jueves 22 de enero de 2026 Foto: Ideam

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera cielo parcialmente nublado, con predominio de condiciones secas.

Viernes 23 de enero

Finalmente, cerrando la semana laboral, se prevé una disminución generalizada de las lluvias en gran parte del territorio nacional. No obstante, se esperan algunas lluvias ligeras a moderadas en la región Pacífica y en el sur de las regiones Amazonía y Andina, especialmente en el occidente del departamento de Antioquia, el Eje Cafetero, el occidente del departamento del Tolima y, en general, en los departamentos de Putumayo y Amazonas.

Pronóstico del Ideam para el viernes 23 de enero de 2026
Pronóstico del Ideam para el viernes 23 de enero de 2026 Foto: Ideam

En la región Insular del Caribe se espera cielo despejado a parcialmente nublado, con condiciones de tiempo seco.

