Delincuentes dominicanos se convierten en ciudadanos colombianos con la ayuda de un funcionario de la Registraduría. Así se vendían “salvoconductos”

En Colombia, muchos delincuentes buscados en República Dominicana encontraron escondite y cambio completo de identidad. Los prófugos dominicanos se convertían en prestantes ciudadanos colombianos con un trámite corrupto que salía de una registraduría auxiliar de Medellín.

Así lo estableció la Fiscalía con una investigación apoyada por la Dijín de la Policía Nacional, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Servicio Diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Una red que se encargó de convertir a delincuentes en destacados comerciantes, con cédula y registro civil colombiano.

Alias la Madrina sería la cabecilla del grupo delincuencial que, con apoyo de un funcionario de una registraduría auxiliar de Medellín, entregaba registros civiles y cédulas colombianas a prófugos de República Dominicana. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/2coVJmIy9S — Revista Semana (@RevistaSemana) December 12, 2025

“Tres de los presuntos integrantes de este grupo ilegal fueron capturados en diligencias realizadas en Medellín (Antioquia) y Planeta Rica (Córdoba). Se trata de Natalia Patricia Garcés Galeano, alias la Madrina; su esposo, Marco Aurelio Monterrosa Mercado, alias Yeyo; y el auxiliar administrativo de la Registraduría Auxiliar del barrio Belén de Medellín, Andrés Felipe Saltarín Cartagena”, reveló la Fiscalía.

El ente acusador tiene en su poder las pruebas en contra de los tres capturados, entre ellos el auxiliar administrativo de la Registraduría. Allí quedaron registrados 17 eventos ilícitos en los que, con información falsa, habrían obtenido registros civiles y cédulas de ciudadanía para hacer pasar como nacionales a personas oriundas de República Dominicana que tenían anotaciones y requerimientos judiciales pendientes.

“Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que Garcés Galeano sería la principal articuladora y cabecilla; mientras que Monterrosa Mercado estaría encargado de tramitar la documentación, acompañar a los extranjeros a cumplir las diferentes diligencias, representarlos ante las diferentes autoridades administrativas”, advirtió el ente acusador luego de los operativos.

En las audiencias preliminares, la Fiscalía explicó el papel que jugó el funcionario de la Registraduría, y quien, de acuerdo con la investigación, aprovechó su cargo para recibir a los dominicanos, tomar huellas y fotografías, además de facilitar los demás requisitos de ley para garantizar la expedición de los documentos.

“De esta manera, les gestionaron pasaportes para poder viajar a México, Perú, Ecuador o Brasil, y desde ahí trasladarse a Estados Unidos y países de Europa… reclamarles los pasaportes en las gobernaciones de Santander y Huila, y las sedes del Ministerio de Relaciones Exteriores en Ibagué (Tolima) y Manizales (Caldas)”, se conoció luego de las audiencias preliminares.

Funcionario de la Registraduría entregaba registros civiles y cédulas colombianas a prófugos de República Dominicana. | Foto: Suministrada (API)