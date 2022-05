Deportistas en política: Egan, Nairo, Quintero, Urrutia, entre otros, tomaron partido en las elecciones

Pocas veces en la historia reciente de las elecciones presidenciales, los deportistas habían estado tan metidos en política. Aunque importantes figuras han saltado de los escenarios deportivos a las urnas, en 2022 algunas glorias comprendieron que tenían el mismo derecho que los demás colombianos y desnudaron sus preferencias entre los competidores por la Casa de Nariño.

Egan Bernal, el ciclista que les ha dado más de una sonrisa a los colombianos, especialmente cuando ganó el Tour de Francia en 2021, demostró que no le tiembla la voz para contarle al país cuál es su competidor favorito en la carrera presidencial. El pasado 18 de mayo, confesó abiertamente su respaldo a Federico Gutiérrez, el candidato de la centroderecha.

“Mi voto de confianza es para Fico, teniendo en cuenta la situación actual, creo que es lo más sensato (...)”, escribió en Twitter. Flor Marina Gómez, su madre, por poco infarta cuando encontró el trino en la red social de Bernal. Ella, por prudencia, le había pedido mantenerse al margen de la política. Y no porque tenga diferencias con Fico Gutiérrez.

Tengo fé de que Fico pasa a segunda vuelta y estoy seguro que tiene el tiempo necesario para demostrarle al pueblo que tiene la capacidad de gobernar Colombia. @FicoGutierrez

"La unión debe salvarnos, como nos destruirá la división si llega a introducirse entre nosotros". — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) May 18, 2022

De hecho, Gómez también respalda al exalcalde de Medellín, pero hubiera preferido que su hijo, el afamado ciclista profesional, guardara sus preferencias electorales y acudiera a las urnas en silencio, como cualquier colombiano, a ejercer su derecho al voto.

Egan escribió el trino desde Mónaco, donde avanza en su recuperación tras el grave accidente y se alista para volver a competir pronto. Lo hizo sin consultarle a nadie. Ni siquiera a su madre porque sabía, de antemano, que se lo impediría.

“Lo veo como mamá, prefiero ver a mi hijo alejado de la política. Hoy en día la gente es intolerante”, resume Flor, quien, en últimas, respetó la decisión.

En casa de los Bernal Gómez dicen que no es nuevo el favoritismo de Egan hacia Gutiérrez, pero jamás pensaron que lo hiciera público. Menos que no ahorrara argumentos para decirles a los colombianos que el candidato de la centroderecha es la mejor opción en las presidenciales. “(...) Fico Gutiérrez tiene la virtud de unir”, expresó.

Bernal no es de extrema derecha. Tampoco de extrema izquierda. No tiene jefes políticos, ni partido. Menos le interesa, en el futuro, un escaño público.

Su pasión es el ciclismo, rodar por las vías del mundo y obtener más triunfos para Colombia. No obstante, está convencido de que la mejor opción es Federico Gutiérrez.

“Merecemos un cambio y esto no puede continuar igual. Pero con sensatez. Espero que Fico Gutiérrez gane las elecciones y con la ayuda de la izquierda pueda haber el avance que todos queremos. ¡Egan está con Fico!”.

En uso de mi derecho a Elegir mi presidente, mi candidato es #FicoPresidente2022 🥇🇨🇴🗳🙌🏽💪🏽 pic.twitter.com/btKgUKQK0S — Jackeline Renteria C (@Jacky__Renteria) May 18, 2022

El Cóndor de Zipaquirá, como también lo llaman, no aparecerá en fotografías con Gutiérrez, al menos por ahora. Tampoco dará un discurso público en una tarima. Menos concederá entrevistas en las que le pregunten sobre política y las presidenciales. Bernal no tiene interés más allá de expresarse, de ejercer su derecho a la libre expresión y de decir lo que piensa, así le caigan encima e intenten aplastarlo en las redes sociales.

“Esta burla y ataque hacia cada persona que no está con ellos es de poca clase. Atacar mi opinión respetuosa solo da más motivos a mi pueblo de no votar por ellos”, dijo.

Si Fico es Duque 2.

Se podría decir que...

El “viejito” es Trump 2 ?

Y Petro es Chávez 2 ? — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) May 21, 2022

Flor Marina Gómez, quizás, sufra al ver algunos mensajes de la izquierda extrema contra su hijo, pero al ciclista profesional poco le preocupa. De hecho, no tiene tiempo entre entrenamientos, terapias y controles médicos para detenerse a leer cada frase cargada de odio en su contra.

Desde el otro lado del continente, Bernal expresó recientemente que alguien que divide no merece ser presidente. Se refería a Gustavo Petro, pero no lo nombra porque su intención no es polemizar.

Con cada mensaje de Bernal, las redes estallan y se abre la puerta al debate sobre si un deportista profesional del calibre de Egan debería entrometerse en asuntos electorales, porque mientras los políticos polarizan, las glorias ciclísticas del zipaquireño son como un bálsamo que une a los colombianos.

Sin embargo, Bernal, a juzgar por su cascada de mensajes en favor de Gutiérrez, tiene claro que seguirá hablando sobre la realidad del país. Al fin y al cabo, posee el derecho de hacerlo como cualquier colombiano.

Lo han tratado con todos los descalificativos posibles y hasta han sugerido que Bernal recibe recursos económicos de la campaña de Fico, un tema descabellado con uno de los ciclistas mejor pagos en Latinoamérica: 2,7 millones de euros por temporada aproximadamente.

“Hay personas que creen que porque un deportista se mete en política es porque le están pagando (…) A estos extremistas políticos les digo: no todo es plata”, respondió el pedalista. “Si Fico es Duque 2, ¿se podría decir que el ‘viejito’ es Trump 2? Y ¿Petro es Chávez 2?”, se preguntó recientemente.

Nairo no se calló

Pero Egan no es el único deportista que ha confesado su afinidad política. Nairo Quintana también decidió hacer público su respaldo a Rodolfo Hernández.

Lo hizo el 20 de mayo, cuando escribió en su cuenta de Twitter: “No somos de derecha ni de izquierda, queremos un país en paz donde día a día podamos construir un mejor futuro. Mi voto será por Rodolfo Hernández”.

Nairo Quintana confirmó que votará por Rodolfo Hernández en las elecciones presidenciales - Foto: SEMANA/Getty

Desde las cinco de la mañana de ese viernes, Quintana tomó su teléfono y llamó a Luisa Fernanda Ríos, su mánager, y le confesó que quería trinar sobre su afinidad política. Como ciudadano, dijo que tenía el derecho de expresarse y marcar su posición.

La asesora se escandalizó. Ella, quien cuida la imagen del ciclista boyacense, no le gusta que el deportista opine sobre política. Menos en un momento tan crucial en el que la polarización atiza el odio entre las campañas presidenciales.

Muy estimado Nairo, su voto le da alegría a mi corazón y suma esperanza a nuestro país. 🙏🏼 https://t.co/KfQfIhlIJH — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) May 20, 2022

Ríos aceptó la propuesta de Quintana y le ayudó a redactar el trino, pero con una condición: el tema pararía ahí. La asesora no quería que su mensaje terminara en conferencias de prensa o debates porque el único objetivo del pedalista colombiano es el Tour de Francia.

“Tienen todo el derecho como ciudadanos en un país democrático, pero no deben perder el norte. Su norte es ser deportistas y estar por encima del bien y el mal. No deberían estar enredados en estos asuntos políticos; es una mezcla de sentimientos que no tiene sentido (...)”, dijo un mánager deportivo, quien pidió que se omitiera su identidad.

Quintana, amigo personal del exgobernador Carlos Amaya, apoyó a Hernández, pese a que lo conoció apenas el 20 de mayo pasado en Antioquia.

Ambos coincidieron en un canal de televisión, pero se saludaron brevemente porque, mientras Nairo salía de una entrevista, el candidato presidencial ingresaba.

El equipo de prensa del candidato registró el momento con una fotografía. “El lunes a las cinco de la tarde me llamó Nairo Quintana y me dijo ‘Rodolfo, cuente con mi apoyo, cuente con el apoyo de toda mi familia y de todos los amigos en los que yo pueda influenciar. Voy a votar por usted y voy a hacer todo lo posible porque usted gane’”, contó Rodolfo Hernández en Noticias Caracol.

El lunes pasado, integrantes de la campaña rodolfista en Boyacá le hablaron a Nairo Quintana sobre la importancia de hacer un recorrido junto al ingeniero santandereano en Tunja, pero el ciclista no aceptó por sus múltiples compromisos. Sin embargo, Hernández llegó hasta Boyacá y se quedó con el respaldo de un sector de la Alianza Verde que, inicialmente, estaba con Sergio Fajardo.

Juan Fernando Quintero confirmó que apoyará a Federico Gutiérrez en las elecciones presidenciales - Foto: Instagram: Juan Fernando Quintero

Nairo Quintana no tiene partido político ni lo tendrá. Y su apoyo al ingeniero santandereano llegará hasta su trino en Twitter. Este domingo votará en Tunja y el lunes siguiente volará a Europa.

Mientras que Rodolfo Hernández tiene el apoyo de Nairo Quintana, Fico Gutiérrez conserva el respaldo de Egan Bernal, Jackeline Rentería –quien forma parte del Partido de la U–, el Tino Asprilla, John Jairo Tréllez y Miguel Ángel Borja. Por su parte, Gustavo Petro consiguió el guiño de María Isabel Urrutia, el Tren Valencia, Willington Ortiz, Manuel Rincón, Luis ‘Chicanero’ Mendoza, Fidel Bassa, Jairo Correa, Angie Orjuela, Óscar Figueroa, Andrea Garzón, Ubaldina Valoyes y Norfalia Carabalí.Aunque los ídolos deportivos son voces influyentes en las redes sociales, es incierto saber qué tantos votos podrán conducir hacia las urnas.

Gustavo Petro recibe adhesión de varios deportistas colombianos. - Foto: Prensa Gustavo Petro

De hecho, la reconocida medallista olímpica Jackeline Rentería solo obtuvo 2.842 respaldos en su intento de llegar a la Cámara por el Valle del Cauca el 13 de marzo pasado, mientras que a Catherine Ibargüen le votaron más de 42.000 ciudadanos, una buena cifra, pero no la suficiente para alcanzar una curul en el Senado por el Partido de la U. En todo caso, en esta elección, pareciera que el deporte y la política consolidaron un gran equipo.