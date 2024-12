“La tarea empezó a mediados de febrero y desde entonces no ha parado” , dice Franklyn Prieto, director de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública del INS, a SEMANA. Antes de confirmar el primer caso hubo decenas de falsas alarmas. Sin embargo, el patógeno llegó a Colombia por el perfil menos sospechado: una joven de 19 años, proveniente de Italia , lo que le recordó a los expertos por qué nunca hay que subestimar al enemigo. Prieto reconoce que, en un principio, el país confió en que como no ingresaban a los aeropuertos tantos viajeros de China, tampoco lo haría el virus.

Quienes realizan hoy la vigilancia de la covid-19 operan como verdaderos sabuesos. Van de casa en casa, visitan los lugares por donde pasaron los contagiados y reconstruyen a ojo de águila cada uno de sus pasos. ¿Cuándo llegó? ¿Con quién habló? ¿Fue al supermercado? Esas preguntas hacen la diferencia en el seguimiento de un virus, e incluso pueden cambiar su rumbo. No obstante, atar todos los cabos no siempre es fácil porque “muchas veces los pacientes no cuentan la verdad”, asegura Prieto. Algunos no están dispuestos a exponer su vida privada, ni mucho menos a confesar a sus familiares que no estaban donde dijeron. Eso lleva a los epidemiólogos a interrogar por varios días, o incluso semanas, a una misma persona para reconstruir los hechos. “Muchas veces los terceros dan la información que falta”, agrega el director.