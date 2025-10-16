La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) está realizando nuevamente remates virtuales con los que las personas se pueden llevar inmuebles a muy buen precio. Todo esto durante el mes de octubre, por lo que es una oportunidad que no se debe dejar pasar.

Estos procesos son audiencias públicas en línea donde se lleva a cabo la venta forzada de bienes que están en proceso de cobro coactivo. Por ello, la institución indica que este mecanismo tiene la misma validez legal que los procedimientos presenciales.

Las audiencias se realizarán en el mes de octubre. | Foto: Getty Images

En esta oportunidad, los interesados pueden encontrar inmuebles con precios base desde los $8 millones, es toda una ganga lo que se pueden llevar. Además, una gran ventaja es que las personas pueden participar desde cualquier sitio.

¿Cómo hacer el proceso?

Lo primero es construir un depósito judicial en el Banco Agrario de Colombia por el 40 % del avalúo del bien que le interesa. Esto funciona como una garantía de la seriedad de la oferta que debe realizar.

Asimismo, tiene que presentar una oferta que no sea inferior al 70 % de avalúo, esto debe hacerlo dentro de los cinco días anteriores a la audiencia o en su primera hora.

Igualmente, los interesados tienen que estar inscritos en el RUT, contar con firma electrónica y tener actualizado el correo electrónico.

Para mirar el catálogo que se está ofreciendo, debe ingresar al portal web ‘Remates DIAN’. Allí podrá filtrar los inmuebles de diferente forma y obtener toda la información sobre el precio y la fecha y hora de la audiencia.

Otro punto positivo es que las ofertas también se pueden hacer por medio de un apoderado o representante legal, siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos.

Estas son algunas de las ofertas

Garaje en Barrancabermeja, Santander: El precio base arranca en los $7.317.450. Es un espacio perfecto para quienes quieren realizar una pequeña inversión. La audiencia se realizará el 22 de octubre.

Inmueble en Yopal, Casanare: Otra de las grandes ofertas es un inmueble cuyo precio base es de tan solo $1,516,200. La audiencia se realizará el próximo 21 de octubre.

Parqueadero en Ibagué, Tolima: La Dian tiene dentro de las ofertas un parqueadero con un precio base de $18,464,600, perfecto para quienes buscan un sitio para guardar su vehículo. La audiencia está programada para el 17 de octubre.

Casa en Bogotá: En la capital del país también hay ofertas, aunque se sube un poco el precio. Dentro del catálogo hay una casa cuyo valor base es de $532,119,000. La audiencia se llevará a cabo el 21 de octubre.

Casa en Puerto Wilches, Santander: Esta propiedad cuenta con seis habitaciones, dos baños, un patio y un lavadero. El precio base es de tan solo $22,472,730. La audiencia está programada para el 22 de octubre.