Dian dona más de $ 14.000 millones en telas incautadas para apoyar a mujeres emprendedoras y fortalecer la seguridad vial en Tumaco

La entidad entregó 85.000 metros de telas decomisadas al contrabando, que serán utilizadas por una cooperativa de mujeres.

Redacción Semana
6 de octubre de 2025, 1:54 p. m.
El Gobierno Nacional, a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), liderada por su director Luis Eduardo Linas Chica, anunció un nuevo hito en el puerto de Tumaco con la entrega de una donación de telas incautadas al contrabando, cuyo valor supera los 14.000 millones de pesos. La iniciativa busca fortalecer la seguridad vial y contribuir al bienestar de las comunidades locales.

En articulación con el Puerto de Tumaco, se entregaron aproximadamente 85.000 metros de telas que serán administradas por la Cooperativa de Mujeres Emprendedoras de Confecciones para el Futuro de Tumaco (Coopmecft). Dichos materiales se destinarán a la confección de uniformes, chalecos reflectivos y prendas de seguridad para los motociclistas del municipio.

Contexto: Con la llegada de 30 mil barriles de gasolina, Tumaco se reafirma como eje del nuevo Plan de Abastecimiento en el suroccidente

El director (e) de la Dian, Luis Eduardo Linas Chica, destacó que “hoy estamos en Tumaco, la Perla del Pacífico, entregando mercancía producto de aprehensiones y decomisos realizados por nuestra seccional de aduanas, equivalente a 14.350 millones de pesos. Con esta acción, buscamos transformar lo que proviene de economías ilícitas en oportunidades para la comunidad, beneficiando a cerca de 1.000 familias en la ciudad”.

La fabricación de los elementos de seguridad estará a cargo de la Cooperativa Coopmecft, un proceso que busca incentivar la economía local, el emprendimiento femenino y la formalización laboral en la zona. Además, la entrega de chalecos reflectivos reducirá significativamente los accidentes de tránsito nocturnos en las cabeceras municipales y vías circundantes, mejorando la seguridad vial de Tumaco.

Lidia Grueso, representante de la Fundación Conociendo, resaltó el impacto social del proyecto al afirmar que, “con el apoyo de la Sociedad Portuaria y gracias a la donación de telas de la Dian, estamos fortaleciendo este proyecto de confecciones liderado por mujeres víctimas del conflicto, para que alcancen la sostenibilidad, sostengan a sus familias y contribuyan a la paz en nuestro territorio”.

Por su parte, Arley Silva, gerente de Operaciones del Puerto de Tumaco, agradeció la colaboración de la DIAN y sostuvo que, “este esfuerzo será clave para fortalecer las importaciones y exportaciones de los productos de nuestra región y, además, para apoyar iniciativas locales como la fundación de confecciones, que gracias a la donación de telas, podrá seguir creciendo y generando oportunidades para las mujeres de Tumaco. Con cargamentos como este se demuestra como la Dian y Tumaco Pacific Port trabajan de la mano”.

En las próximas semanas y con el apoyo de las autoridades municipales, los primeros motociclistas de Tumaco porten la nueva indumentaria reflectiva, que mejorará su visibilidad y seguridad en las vías del municipio.

