Nación

Disidencias de Calarcá anuncian cese de acciones terroristas contra la fuerza pública: esto dijeron

Este domingo, 21 de diciembre, se conoció un video en el que habla Jhon Mendoza, integrante de este grupo armado.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

21 de diciembre de 2025, 8:39 p. m.
Disidencias de Calarcá.
Disidencias de Calarcá. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Por medio de las redes sociales se conoció un video de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá en el que aseguraban que continuaban con el cese de los hechos de terror en contra de los integrantes de la Fuerza Pública en las regiones donde estos delinquen.

“En nuestro caso, siendo consecuentes con la historia y con el momento político que vive el país, hemos tomado la decisión de ratificar públicamente la orientación que nuestras unidades ya vienen cumpliendo, de hecho, el cese de acciones militares ofensivas contra la fuerza pública, por tiempo indefinido, reservándonos nuestro legítimo derecho a la defensa”, dijo este criminal en la filmación.

Al mismo tiempo, sostuvo que no van a detener las acciones en contra de otros grupos armados ilegales con los que se disputan las economías ilegales.

“Esta decisión no tiene ningún efecto frente a otros grupos con quienes sostenemos una confrontación armada en diferentes lugares del país. Ratificamos nuestro compromiso con la paz, con la justicia social, y nuestra decidida batalla por la defensa de la vida y el respeto por la población civil, que nada tiene que ver con la guerra. Esperamos que este gesto sea bien recibido por el pueblo”, agregaron.

Noticias Destacadas