Disidencias de Calarcá anuncian cese de acciones terroristas contra la fuerza pública: esto dijeron

Por medio de las redes sociales se conoció un video de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá en el que aseguraban que continuaban con el cese de los hechos de terror en contra de los integrantes de la Fuerza Pública en las regiones donde estos delinquen.

“En nuestro caso, siendo consecuentes con la historia y con el momento político que vive el país, hemos tomado la decisión de ratificar públicamente la orientación que nuestras unidades ya vienen cumpliendo, de hecho, el cese de acciones militares ofensivas contra la fuerza pública, por tiempo indefinido, reservándonos nuestro legítimo derecho a la defensa”, dijo este criminal en la filmación.

Al mismo tiempo, sostuvo que no van a detener las acciones en contra de otros grupos armados ilegales con los que se disputan las economías ilegales.

“Esta decisión no tiene ningún efecto frente a otros grupos con quienes sostenemos una confrontación armada en diferentes lugares del país. Ratificamos nuestro compromiso con la paz, con la justicia social, y nuestra decidida batalla por la defensa de la vida y el respeto por la población civil, que nada tiene que ver con la guerra. Esperamos que este gesto sea bien recibido por el pueblo”, agregaron.

Los explosivos secretos que revelan los computadores de alias Calarcá: vínculos de las disidencias con altos funcionarios y hasta información de la campaña presidencial

Y es que el Gobierno Petro y las disidencias de las Farc que comanda alias Calarcá llegaron a nuevos acuerdos tras finalizar un ciclo de conversaciones en Caquetá. El documento contempla pactos sobre las elecciones, reclutamiento y ambiente, entre otras materias.

Calarcá Córdoba habló con SEMANA en las profundidades del Guaviare días después de que sus hombres asesinaran a siete militares en ese departamento. Según dijo, se trató de un “accidente” porque se confundió a los soldados con las disidencias de Iván Mordisco. Foto: esteban vega la-rotta-semana

La cita se cumplió los días, 17, 18, 19 y 20 de noviembre en el municipio de San Vicente del Caguán entre las delegaciones del Ejecutivo y los voceros de los bloques Jorge Suárez Briceño, Gentil Duarte y Raúl Reyes, señalados por la fuerza pública de seguir delinquiendo.

Archivos de Calarcá: las graves consecuencias para Colombia tras infiltraciones de las disidencias de las Farc

En primer lugar, se habló de un “acuerdo especial de desescalamiento del conflicto”. Esto implicaría que las disidencias darían marcha a una política de no reclutamiento de menores de edad, mientras que el Gobierno implementaría programas integrales para proteger a los niños, niñas y adolescentes, especialmente en zonas de conflicto.