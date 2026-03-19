Antioquia

Los lujos de los disidentes de las Farc que delinquían en Medellín: tenían ‘spa’ y camionetas de lujo

Las autoridades realizaron 14 allanamientos en el Valle de Aburrá, capturaron a seis personas e incautaron armas, vehículos y bienes por más de $1.500 millones.

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Redacción Semana
19 de marzo de 2026, 4:52 a. m.
Alias Luisa, empresaria dueña de un spa, señalada de ser enlace financiero del Frente 36 de las disidencias de las FARC.
Alias Luisa, empresaria dueña de un spa, señalada de ser enlace financiero del Frente 36 de las disidencias de las FARC. Foto: Alcaldía de Medellín.

Durante más de 180 días, inteligencia de la policía Metropolitana del Valle de Aburrá se infiltró en una red de apoyo del frente 36 de las disidencias de las Farc. El operativo contempló el análisis de más de 1.600 horas de videovigilancia y sistemas de lectura de placas (LPR) que la Alcaldía de Medellín tiene en toda la ciudad.

Buscaban dar con el pulmón financiero de esa organización armada en la ciudad y su área metropolitana y los ejecutores de tres atentados explosivos a torres de energía de EPM en la capital antioqueña y el municipio de Bello.

En medio de las labores, lograron identificar 14 vehículos que rotaban constantemente para evadir controles y, posteriormente, como lo anunció SEMANA este miércoles, 18 de marzo, dieron el golpe.

Seis personas fueron detenidas y, según las autoridades, son personas de confianza de alias Primo Gay, cuarto cabecilla del Frente 36, quienes estarían relacionados con ataques contra la Fuerza Pública, activación de explosivos como los detonados en las torres de energía de EPM en Medellín y Bello, suministro de material bélico y apoyo logístico a integrantes que llegaban desde otras regiones.

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“Se realizaron unas capturas muy importantes: alias Luisa, quien posaba como una empresaria que tenía un spa, trabajaba en una clínica estética. Era la que jugaba un papel fundamental en las finanzas, se movía en vehículos de alta gama, vivía en una unidad residencial en Bello, y era la pareja sentimental de alias Cheflas, el coordinador de la estructura; cayeron, también, alias David, Monín, Panda, Santiago y Sebas”, dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

“En Colombia no hay guerrillas. Lo que hay son grupos criminales, mafiosos dedicados al narcotráfico, dedicados a la minería ilegal, al secuestro, a la extorsión, al asesinato. Aquí es muy importante resaltar que dentro de esa estrategia se han definido componentes claves para afectar la organización criminal: economías criminales, capturas a cabecillas, persecución a explosivistas y sicarios, identificación de responsables de ataques contra la Fuerza Pública y la población civil, y articulación con Fuerzas Militares y la cooperación internacional”, anotó el alcalde.

Estos detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por delitos relacionados con terrorismo, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas. Dos de ellos se encontraban privados de la libertad en centros carcelarios de Itagüí y Ocaña (Norte de Santander).

Además, la semana pasada, cuando se rumoró en Briceño sobre la muerte de alias Primo Gay, el Ejército también les dio un duro golpe.

Néider Yesid López Uñate, conocido como Primo Gay, es un guerrillero de las disidencias del frente 36 de las Farc.
Néider Yesid López Uñate, conocido como Primo Gay, es un guerrillero de las disidencias del frente 36 de las Farc. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA API

En medio de combates en la vereda La Palestina, en ese municipio antioqueño, las tropas detuvieron a alias Daniela, pareja sentimental de Primo Gay, y a alias Mateo, su escolta.

Según el Ejército, durante el procedimiento fueron incautados un fusil, tres proveedores, 70 cartuchos, 37 cartuchos 9 mm, 29 cartuchos 5.56, una granada de mano, dos chalecos multipropósito, cinco teléfonos celulares, un radio de comunicación y material de intendencia.

El fusil, según dijo una fuente de inteligencia militar a SEMANA, es similar al que portaba Primo Gay en varios videos que subió a redes sociales para presumir de su estatus como guerrillero en ese frente de las disidencias, por lo que creen que él lo abandonó en el momento del combate.

Sangriento comandante de las disidencias de las Farc hace alarde de armas y asesinatos en las redes sociales

Además, se tomó fotografías para simular su muerte y hacer correr el rumor que llegó a los medios de comunicación sobre su supuesta muerte.

Las autoridades ofrecen hasta 500 millones de pesos por información que permita su captura.