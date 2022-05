Dolorosa despedida a Christian Restrepo, militar asesinado por el ELN en Chocó

Una dolorosa despedida le dio su familia al subteniente Christian David Restrepo Morales, quien el pasado 20 de mayo cayó gravemente herido tras tener combates con la guerrilla del ELN en el departamento del Chocó.

La información oficial entregada por el Ejército señaló que “en la tarde del 20 de mayo, una unidad del Batallón de Operaciones Terrestres N.⁰ 25 sostuvo un combate con terroristas del frente Ernesto Che Guevara del GAO ELN, en la vereda San Pedro Ingara, del municipio de San José del Palmar, Chocó”.

Según la institución castrense, en medio de la violenta acción armada murió Morales. El uniformado, que soñaba con llegar a lo más alto de la cadena de mando en el Ejército, fue despedido esta tarde (martes 24 de mayo) en Guacarí, en el departamento del Valle del Cauca.

Familiares, amigos y compañeros participaron de los honores militares con los cuales fue homenajeado el militar. Su funeral se llevó a pocas horas que comience en el país un alto al fuego unilateral que fue anunciado por la guerrilla del ELN para permitir un desarrollo sin violencia de la contienda electoral que se llevará a cabo el próximo domingo 29 de mayo.

Subteniente Christian David Restrepo Morales, asesinado por el ELN. - Foto: Suministrada a Semana

Es de recordar que el ELN indicó que su cese de acciones violentas se suspenderá a partir del 25 de mayo y hasta el próximo 23 de junio, cuando ya se haya terminado la segunda vuelta presidencial.

Sin embargo, en su comunicación el ELN indicó que responderán ante cualquier acción que ejecute en su contra la Fuerza Pública. Sobre este anuncio, dijo en su momento el ministro de Defensa, Diego Molano, que será la Fuerza Pública la que imponga las condiciones de seguridad en el país y no la guerrilla.

Desertores

En medio de las acciones que se han desarrollado contra el ELN, el Gobierno indicó que durante la administración del presidente Iván Duque más de 870 guerrilleros han dejado las armas y se han entregado a las autoridades.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, desde el 7 de agosto de 2018 a la fecha, 2.037 hombres y mujeres han dejado atrás las armas y la criminalidad y se han vinculado al programa de desmovilización y sometimiento. De dicho total, aproximadamente 870 pertenecían a la guerrilla.

“Es una gran oportunidad para salir de esos riesgos que tienen a diario, riesgos a su vida, para sus familias. Además, poner fin a esa angustia que tienen sus esposas y sus hijos”, afirmó el ministro de Defensa, Diego Molano.

Agregó Molano que “de las 2.037 personas que han dejado las armas (1.622 hombres y 415 mujeres), 548 pertenecían al Clan del Golfo y Disidencias de las Farc, 873 al ELN y 616 menores han sido recuperados”.

“Yo iba para el colegio, una camioneta me recogió a las malas, me vendaron los ojos, cuando ya a las tres/cuatro horas llegamos a un sitio sin conocerlo y estaba en territorio venezolano (…) allá me decían que el arma era mi madre”, se conoce en uno de los relatos que entregó uno de los excombatientes que se entregó a las autoridades.

Dijo que, tras años de vida delictiva, decidió escapar y comenzar su nueva vida en la ‘Ruta de la Legalidad’ del programa de desmovilización y sometimiento.

“Dejé mi arma en el Chonto (baños improvisados) y deserté. Cuando llegué a la población civil, las personas me guiaron para entregarme a la base militar de Arauca y comenzar mi proceso, así llegué al hogar de paz”, relató.

Anunció el ministro Molano que “si se acogen a esta ruta, van a recibir beneficios financieros, eso quiere decir, pagos, van a tener beneficios legales para definir y mejorar su situación jurídica, van a tener beneficios, no solo para cada uno de ellos, sino para sus familias, y adicionalmente tendrán beneficios para rehacer su vida en otro lugar donde puedan volver a tener esperanza en conjunto con su núcleo familiar”.