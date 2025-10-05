Dos socios de alias Iván Mordisco se rindieron en operativo en el Huila

En su cuenta de X, el ministro de Defensa, general (r.) Pedro Sánchez, confirmó que dos socios del jefe de las disidencias de las FARC, Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, se rindieron en medio de un operativo en el Huila.

“Bajo presión militar se rinden responsables de asonadas al servicio de alias Mordisco en Huila, en una operación liderada por nuestro Ejército con apoyo de judicialización de la Policía y en coordinación con la Fiscalía General”, precisó el ministro.

El general Sánchez aseveró que estas personas serán judicializadas en las próximas horas.

A esto se suma el sometimiento de otros cuatro integrantes de las disidencias de Iván Mordisco.

“Cuatro integrantes del grupo criminal al servicio de alias Mordisco se sometieron a la justicia en Íquira, Huila. Entre ellos: alias Kevin, segundo cabecilla de subestructura, y alias Jordán, responsable de liderar las asonadas y jefe de finanzas de esta estructura criminal”, detalló el ministro.

𝐁𝐀𝐉𝐎 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈Ó𝐍 𝐌𝐈𝐋𝐈𝐓𝐀𝐑 𝐒𝐄 𝐑𝐈𝐍𝐃𝐄𝐍 𝐑𝐄𝐒𝐏𝐎𝐍𝐒𝐀𝐁𝐋𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐀𝐒𝐎𝐍𝐀𝐃𝐀𝐒 𝐀𝐋 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐂𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐀𝐋𝐈𝐀𝐒 ‘𝐌𝐎𝐑𝐃𝐈𝐒𝐂𝐎’ 𝐄𝐍 𝐇𝐔𝐈𝐋𝐀



En una operación liderada por nuestro @COL_EJERCITO con apoyo de judialización de @PoliciaColombia y en… pic.twitter.com/dLToQSVsi7 — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) October 5, 2025

“Alias Jordán lideraba extorsiones a campesinos, transportadores y caficultores, y promovía ataques y asonadas contra la Fuerza Pública en La Plata y zonas rurales del sur del Huila”, amplió el oficial en retiro.

“Su entrega representa un golpe decisivo a las redes de presión y violencia contra la población civil. Durante la operación fue recuperado un menor de edad, quien ya está bajo protección del Estado. También se incautaron fusiles, munición y un computador con información estratégica que permitirá nuevas operaciones”, explicó.

Ivan Mordisco. | Foto: Fiscalía General de la Nación / Getty Images

El ministro de Defensa aseguró que continuarán los operativos en contra de esta estructura subversiva.