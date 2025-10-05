Suscribirse

Judicial

Dos socios de alias Iván Mordisco se rindieron en operativo en el Huila

La información fue confirmada por el ministro de Defensa, general (r.) Pedro Sánchez.

Redacción Semana
5 de octubre de 2025, 10:38 p. m.
Las disidencias de las Farc de Iván Mordisco tienen en su poder a cuatro militares; dos casos fueron en Nariño y los otros dos en el Cauca. | Foto: GETTY IMAGES

En su cuenta de X, el ministro de Defensa, general (r.) Pedro Sánchez, confirmó que dos socios del jefe de las disidencias de las FARC, Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, se rindieron en medio de un operativo en el Huila.

Bajo presión militar se rinden responsables de asonadas al servicio de alias Mordisco en Huila, en una operación liderada por nuestro Ejército con apoyo de judicialización de la Policía y en coordinación con la Fiscalía General”, precisó el ministro.

Contexto: Iván Mordisco pierde fuerza: este es el disidente de las Farc más poderoso de Colombia y que amenaza la seguridad nacional

El general Sánchez aseveró que estas personas serán judicializadas en las próximas horas.

A esto se suma el sometimiento de otros cuatro integrantes de las disidencias de Iván Mordisco.

“Cuatro integrantes del grupo criminal al servicio de alias Mordisco se sometieron a la justicia en Íquira, Huila. Entre ellos: alias Kevin, segundo cabecilla de subestructura, y alias Jordán, responsable de liderar las asonadas y jefe de finanzas de esta estructura criminal”, detalló el ministro.

“Alias Jordán lideraba extorsiones a campesinos, transportadores y caficultores, y promovía ataques y asonadas contra la Fuerza Pública en La Plata y zonas rurales del sur del Huila”, amplió el oficial en retiro.

Su entrega representa un golpe decisivo a las redes de presión y violencia contra la población civil. Durante la operación fue recuperado un menor de edad, quien ya está bajo protección del Estado. También se incautaron fusiles, munición y un computador con información estratégica que permitirá nuevas operaciones”, explicó.

Ivan Mordisco
Ivan Mordisco. | Foto: Fiscalía General de la Nación / Getty Images

El ministro de Defensa aseguró que continuarán los operativos en contra de esta estructura subversiva.

“Cada sometimiento es una vida rescatada del crimen. No permitiremos que las asonadas sigan poniendo a nuestros militares entre la vida y la muerte. Hemos activado operaciones y perseguiremos a los responsables hasta que respondan ante la justicia. Quien ataque al Estado recibirá toda la fuerza de la ley”, concluyó.

