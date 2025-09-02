Suscribirse

Nariño

Ejército recupera a menor en poder de las disidencias, en Nariño: hay tres capturados, uno se entregó a la justicia

Este grupo residual de las Farc es comandado por alias Allende o Walter Mendoza.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

2 de septiembre de 2025, 11:36 a. m.
Una menor recuperada, tres capturados y un cuarto hombre se entregó a la justicia. Eran de las disidencias en Nariño.
Una menor recuperada, tres capturados, un cuarto hombre se entregó a la justicia. | Foto: Ejército Nacional.

Este martes, 2 de septiembre, el Ejército Nacional, por medio de la Tercera División, dio a conocer que, en medio de una operación con apoyo del Ejército de Ecuador, lograron recuperar a una menor de edad, capturaron a tres ilegales, y una cuarta persona decidió someterse a la justicia en Nariño.

De acuerdo con la información conocida por SEMANA, este grupo de las disidencias de las Farc, que delinquen en Nariño, son comandadas por alias Allende o Walter Mendoza, quienes imponen el horror en esta zona del país.

“La operación militar combinó los esfuerzos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y del Batallón de Movilidad y Maniobra N.º 3 del Ejército Nacional, así como el apoyo de manera binacional del Ejército Ecuatoriano a través del Destacamento de Inteligencia Militar Esmeraldas y la Unidad Operacional BIMOT13 Esmeraldas”, explicaron desde la institución castrense.

Contexto: Captura de alias el Paisa en Nariño terminó en asonada de 350 personas que buscaban impedir la acción del Ejército
Tres ilegales capturados por el Ejército.
Tres ilegales capturados por el Ejército. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Según el Ejército Nacional, la menor de 14 años era instrumentalizada para la comisión de varios delitos en el departamento de Nariño.

“Un integrante de este grupo ilegal decidió someterse a la justicia y tres más fueron capturados, los cuales, al parecer, harían parte de la estructura residual. Este resultado representa un avance significativo en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, al tiempo que ratifica el compromiso de las Fuerzas Militares en la lucha contra el reclutamiento forzado y en el debilitamiento de estas estructuras al margen de la ley”, señalaron.

En medio de la operación, lograron decomisar un material en el que había armas de fuego, municiones de distintos calibres, explosivos, equipos de comunicación y elementos de intendencia usados por estas disidencias para planear atentados contra integrantes de la fuerza pública, pero también intimidaban a las comunidades.

“En lo corrido del año 2025, se ha logrado recuperar a seis menores de edad, 31 capturas y 12 sometimientos a la justicia, cifras que evidencian la contundencia de las operaciones militares y el compromiso inquebrantable con la seguridad y la tranquilidad de las comunidades del Pacífico nariñense”, detallaron desde el Ejército Nacional.

Contexto: “A Petro le valen... los soldados”: la indignación de la mamá del soldado Javier García secuestrado en Nariño
Operaciones militares en el Cauca.
Operaciones militares se mantienen en Nariño. | Foto: Cortesía.

Las operaciones militares se mantienen en la zona con el fin de afectar las actividades ilegales de las disidencias y a las bandas criminales que delinquen en esta zona de Nariño.

“El Ejército Nacional, en cumplimiento de su misión constitucional, continuará adelantando operaciones conjuntas e interagenciales que permitan debilitar las capacidades de los grupos armados organizados, proteger a la población civil y garantizar la presencia integral del Estado en el territorio”, finalizaron en su comunicado.

