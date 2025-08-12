Nación
El nuevo llamado de atención del procurador Eljach para bajarle el tono al lenguaje: “Obligación ética”
El procurador general de la nación, Gregorio Eljach, visitó la cámara ardiente de Miguel Uribe Turbay, en el Congreso de la República.
A su salida de la cámara ardiente, en el Congreso de la República, donde permanece el cuerpo del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, el procurador general de la nación, Gregorio Eljach, le volvió a llamar la atención a los funcionarios que ocupan altos cargos en el Estado, para que desescalen el lenguaje en medio de la violencia que se ha desatado en el país.
El procurador Eljach afirmó que los funcionarios que ocupan altos cargos dentro del Estado, tienen una “obligación ética mucho mayor” para cuidar el lenguaje y las formas de tratar al interlocutor. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/e75Xof9huS— Revista Semana (@RevistaSemana) August 12, 2025
En desarrollo...