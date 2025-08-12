Suscribirse

Nación

El nuevo llamado de atención del procurador Eljach para bajarle el tono al lenguaje: “Obligación ética”

El procurador general de la nación, Gregorio Eljach, visitó la cámara ardiente de Miguel Uribe Turbay, en el Congreso de la República.

Redacción Semana
12 de agosto de 2025, 4:18 p. m.
No
El procurador Gregorio Eljach en la cámara ardiente de Miguel Uribe Turbay. | Foto: No

A su salida de la cámara ardiente, en el Congreso de la República, donde permanece el cuerpo del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, el procurador general de la nación, Gregorio Eljach, le volvió a llamar la atención a los funcionarios que ocupan altos cargos en el Estado, para que desescalen el lenguaje en medio de la violencia que se ha desatado en el país.

En desarrollo...

