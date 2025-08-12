El nuevo llamado de atención del procurador Eljach para bajarle el tono al lenguaje: “Obligación ética”

A su salida de la cámara ardiente, en el Congreso de la República, donde permanece el cuerpo del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, el procurador general de la nación, Gregorio Eljach, le volvió a llamar la atención a los funcionarios que ocupan altos cargos en el Estado, para que desescalen el lenguaje en medio de la violencia que se ha desatado en el país.