Suscribirse

Política

“Es mal comienzo”: Julio César Turbay, tío de Miguel Uribe, dijo que en Colombia las “voces de la democracia son calladas por las balas”

Lo manifestó en medio de la velación de su sobrino e hijo de su hermana, Diana Turbay Quintero.

Redacción Semana
12 de agosto de 2025, 2:27 p. m.
Julio César Turbay Homenaje a póstumo al senador, Miguel Uribe Turbay.
Julio César Turbay en el homenaje al senador Miguel Uribe Turbay. | Foto: Helen Ramírez

No habla con rabia ni con odio. El excontralor Julio César Turbay, tío de Miguel Uribe Turbay, se expresa con el corazón, en medio de la tristeza por el fallecimiento, siempre llamando a la reflexión.

En la noche de este lunes, 11 de agosto, tan pronto volvió a tener cerca a su sobrino, esta vez sin vida, le habló al país desde el Congreso.

“Se está viviendo en Colombia, las voces de la democracia son calladas por las balas”, dijo.

Y se expresó, con preocupación, sobre el año electoral de 2026.

Lo más leído

1. Bandera que elevó la tensión entre Perú y Colombia fue puesta por Daniel Quintero
2. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
3. El mensaje de Margarita Rosa de Francisco tras la muerte de Miguel Uribe Turbay: “No esperemos la tragedia”
Julio César Turbay Homenaje a póstumo al senador, Miguel Uribe Turbay.
Julio César Turbay en el homenaje a Miguel Uribe Turbay. | Foto: HELEN RAMÍREZ

“Ahora que va a comenzar un nuevo debate electoral, este es un mal comienzo. Por supuesto, necesitamos superar esta situación de violencia y convocar a los colombianos a unirse alrededor de lo positivo, alrededor de la paz, del entendimiento, dejando a un lado los odios y los resentimientos”.

Y reiteró: “Nos estamos acercando a un período sumamente delicado que es el electoral. Por supuesto, es indispensable tratar de evitar que esto se repita”.

El excontralor envió un mensaje a los colombianos “de mucho dolor”, “mucha tristeza”, tras el fallecimiento del senador del Centro Democrático, de 39 años.

Homenaje postumo al senador Miguel Uribe Turbay en el Capitolio Nacional
Julio Cesar Turbay con María Clemencia Rodríguez de Santos. | Foto: HELEN RAMÍREZ

“Hay que luchar para evitar los odios, hay que luchar por la paz, el entendimiento. Dejemos a un lado los discursos incendiarios y la convocatoria a la confrontación”, manifestó.

Turbay Quintero visitó frecuentemente a su sobrino en la Fundación Santa Fe, donde estuvo dos meses luchando por su vida. Allí, desde una ventana, le decía: “Fuerza, Miguel”. Siempre tuvo claro que la esposa del senador, María Claudia Tarazona, su hijo Alejandro, la familia y Colombia, necesitaban vivo al joven político, pero la muerte y la violencia se lo arrebataron.

“Estoy lleno de dolor y tristeza porque este país está viviendo esta nueva etapa de violencia y barbarie. Colombia ha padecido mucha violencia. Y casi todos los colombianos han sido tocados por la violencia”, le dijo a SEMANA en su momento.

María Victoria, Julio César y Claudia Turbay Quintero, hijos de Nydia Quintero y tíos de Miguel Uribe Turbay.
María Victoria, Julio César y Claudia Turbay Quintero, hijos de Nydia Quintero y tíos de Miguel Uribe Turbay. | Foto: Suministrada a Semana API

El excontralor no es un hombre de odios. Su madre, Nydia Quintero, líder de la Fundación Solidaridad por Colombia, les infundió en su corazón la necesidad del perdón, la reconciliación y la solidaridad.

Y ella sí que supo perdonar.

En enero de 1991, Diana Turbay, su hija, fue asesinada en medio de un rescate porque el narcotraficante Pablo Escobar la tenía privada de su libertad meses atrás. Y Nydia Quintero se encargó de terminar de criar a Miguel Uribe Turbay, quien tenía cinco años.

Por eso, Julio César y sus hermanas, Claudia y María Victoria Turbay Quintero, no transpiran rabia, pese a las tormentas que les ha tocado vivir en su familia.

“En lugar de ver a un enemigo en esa persona (quien atentó contra Miguel Uribe), lo que observo es que es un símbolo de la violencia que está viviendo el país y es lo que hay que cambiar. Pensar en cómo lo castigarán, no. O tener sentido de venganza, tampoco. A nosotros en nuestra familia nos enseñaron a no tener resentimiento ni venganza, a crecer sanamente dentro de un espíritu de tolerancia y perdón”, afirmó en su momento a este medio.

“Nosotros sí tenemos genes que nos dan esa particular forma de ser, pensar y actuar”, añadió. “Aquí no encontrarán a unos histéricos llenos de odio y resentimiento”, remató Julio César.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Consultan al CNE y a la Registraduría las razones por las que el presidente Gustavo Petro podría suspender las elecciones

2. El nuevo llamado de atención del procurador Eljach para bajarle el tono al lenguaje: “Obligación ética”

3. Gustavo Petro confirmó su deseo de “articular” el Ejército de Colombia con las fuerzas militares de Nicolás Maduro

4. “Fuerzas Militares y Policía son para solucionar los problemas internos”: minDefensa responde a polémico mensaje de Gustavo Petro

5. Los signos del zodiaco que tendrán un golpe de suerte y podría cambiarles la vida en la segunda semana de agosto, según la IA

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroPacto históricoÁlvaro uribe vélezMiguel UribeMiguel Uribe Turbay

Noticias Destacadas

ED 2244

La millonaria suma que el Gobierno Petro gastará para proteger a voceros de grupos criminales

Redacción Semana
Las urnas abrirán a las 8:00 de la mañana del próximo domingo.

Consultan al CNE y a la Registraduría las razones por las que el presidente Gustavo Petro podría suspender las elecciones

Redacción Semana
Cayetana Álvarez afirma que Gustavo Petro entra en la categoría de “burros de Troya”, “porque cabalgan a lomos de la ignorancia”. Y a Nicolás Maduro lo calificó de “usurpador”.

Gustavo Petro confirmó su deseo de “articular” el Ejército de Colombia con las fuerzas militares de Nicolás Maduro

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.