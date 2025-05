Esta fue la particular aclaración que hizo Alex Movilla, magistrado auxiliar del despacho de Francisco Farfán, sobre por qué no se le preguntó a Sandra Ortiz sobre la entrega del supuesto soborno de 3.000 millones de pesos a Iván Name. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/lJO7WfPLsa

En esa diligencia, la exfuncionaria guardó silencio sobre esa situación que hoy la tiene privada de la libertad, en una escuela de carabineros de la Policía, pero Álex Movilla, magistrado auxiliar del despacho de Francisco Farfán, hizo un particular pronunciamiento sobre por qué no se le iba a preguntar por el episodio con el senador de la Alianza Verde.

“Los hechos que incriminan son aquellos que tienen relevancia jurídico-penal. Yo le he preguntado, doctor Aguilar, a la señora Sandra: ¿usted le entregó 3.000 millones de pesos al doctor Name? Yo no le he preguntado eso, porque eso sí tiene relevancia jurídico-penal", señaló el magistrado auxiliar Movilla en esa diligencia.