El expresidente del Senado, Iván Name, y Sandra Ortiz fueron suspendidos de la Alianza Verde, en medio del escándalo de corrupción de la UNGRD

La Alianza Verde esperó la captura del expresidente del Senado, Iván Name, envuelto en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), para suspenderlo de ese partido político.

Sandra Ortiz, Gustavo Petro e Iván Name. | Foto: Semana.

El partido decidió expulsar a Name y a Ortiz después de un encuentro entre senadores, representantes y directivos de la colectividad que coinciden en el golpe certero que les generó el escándalo de corrupción a la colectividad que durante años lideró las banderas de la lucha contra la corrupción. La jornada se adelantó este lunes 12 de mayo.

El jueves pasado, tras un año de iniciado el escándalo y con un arsenal de pruebas, la Corte Suprema ordenó la captura de Iván Name y Andrés Calle. Los dos están recluidos hoy en la cárcel La Picota, de Bogotá. | Foto: Cortesía Canal Tro

“Iván Name y Sandra Ortiz han sido suspendidos de manera inmediata en el ejercicio de sus derechos estatutarios como integrantes de esa colectividad”, confirman.

“La Dirección Nacional reitera, de forma categórica, que no tolera, acepta ni consiente prácticas de corrupción bajo ninguna circunstancia, ni actúa como cómplice de quienes incurren en conductas contrarias a la ética y a los principios que rigen nuestro accionar político”, destacó.

Informaron que desde el 3 de mayo de 2024, Name y Ortiz fueron denunciados formalmente ante el Consejo de Control Ético del partido. “Los recientes acontecimientos, incluida la medida de detención en centro carcelario ordenada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, ratifican la pertinencia de las acciones preventivas adoptadas por la Alianza Verde”.

La Alianza Verde reconoció la contundencia del proceso penal en curso contra Name y reiteró el compromiso con el respeto al debido proceso en el marco de la actuación disciplinaria interna. “En tal sentido, nos mantenemos atentos a las decisiones que emita el Consejo de Control Ético, al cual se ha solicitado la aplicación de medidas cautelares rigurosas, en coherencia con los avances del proceso judicial”, se lee en el comunicado.

Sandra Ortiz. IVÁN NAME Aprobada la reforma pensional en segundo debate en la plenaria del Senado celebración de los partidos de gobierno | Foto: SEMANA

“Al Partido Alianza Verde no lo definen las individualidades. Hay una escencia verde, de transformación cívia y ética que nos distingue como colectividad y sigue siendo un común denominador entre quienes la integran. Seguiremos comprometidos con la transparencia, la legalidad y la lucha frontal contra la corrupción”, remataron.

Sin embargo, el partido no se refirió al cofundador de esa colectividad y exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, salpicado en el escándalo de corrupción de la UNGRD porque hoy no tiene un requerimento judicial por parte de la Justicia, pese a que las autoridades rastrean sus teléfonos celulares y movimientos bancarios. González hoy no permanece en Colombia.