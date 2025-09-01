‘El Patio del olvido’ del cementerio de Palmira es hoy un escenario de reconciliación

El Cementerio Central de Palmira fue el escenario de un momento de reconciliación. Un lugar que por años fue conocido como el ‘patio del olvido’. Allí reposaban cuerpos que nunca habían sido identificados. La semana pasada se presentó la construcción y adecuación de 600 osarios, se pintó un mural y se realizó una ceremonia en la que “convirtieron un sitio marcado por la ausencia, en un escenario de encuentro, dignificación y vida”.

El acto se realizó en medio de la iniciativa “Nos Juntamos para Encontrarles”, un espacio organizado por la Corporación Humanitaria Reencuentros, la Fundación Comité de Reconciliación y la Corporación Desarrollo Regional, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Embajada de Suecia, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Pastoral Social de la Diócesis de Palmira.

Víctimas y comparecientes de las Farc-EP y de la fuerza pública se reunieron en Palmira para transformar el ‘patio del olvido’ del Cementerio Central en un lugar de memoria y reconciliación.



Hoy, 600 osarios dignifican la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto… pic.twitter.com/l14arCvl8T — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) August 29, 2025

En el encuentro participaron también la JEP, la Misión de Verificación de Naciones Unidas, la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Palmira, el sector académico y diversas organizaciones sociales.