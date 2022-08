El pedido que hicieron Katherine Miranda y Margarita Rosa para que las iglesias paguen impuestos

Un intenso debate se ha generado tras la radicación en el Congreso de la República del proyecto de reforma tributaria, una de las principales iniciativas en el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Con el proyecto, el Ejecutivo busca recaudar 25,9 billones de pesos mediante la reducción de beneficios tributarios, la eliminación de exenciones y el fortalecimiento de la lucha contra la evasión. Así mismo, con la inclusión de nuevos tributos, como el impuesto a las bebidas azucaradas y a alimentos ultraprocesados.

Aunque simpatizantes del Gobierno y miembros de la coalición han expresado su respaldo a la iniciativa, hay voces que piden que en el texto, que deberá ser aprobado antes de que termine al año por el Congreso, se incluya un impuesto a las iglesias.

La representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, es una de ellas. A través de Twitter, reiteró su respaldo a esta medida.

“Mis banderas y mis luchas no cambian con nueva administración. ¡Impuestos a las iglesias ya!”, dijo en la red social.

Mis banderas y mis luchas no cambian con nueva administración.



¡IMPUESTOS A LAS IGLESIAS YA! — Katherine Miranda (@MirandaBogota) August 9, 2022

En otro mensaje, la congresista manifestó también otras “preocupaciones” sobre el proyecto, como una posible afectación al cine y los impuestos a embutidos, por lo que señaló que se reunirá con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, para “ajustar un mejor texto”.

Algunas preocupación sobre la Tributaria:



- Afectación al cine.

- Falta impuesto Iglesias.

- La clase baja sustituye carne y huevos por embutidos.

- Gasolina.



Nos reuniremos hoy con el Ministro Ocampo para ajustar un mejor texto. — Katherine Miranda (@MirandaBogota) August 9, 2022

A favor de la inclusión de un impuesto a las iglesias también se manifestó la actriz Margarita de Rosa de Francisco, quien dijo que al pagar tributos las organizaciones religiosas “ayudan más”.

“Las iglesias, por sus dioses y por el pueblo que adoctrinan, deberían pagar impuestos, carajo. Así ayudan más. ¿Qué dice MinHacienda?”, dijo la actriz también en Twitter.

Las Iglesias, por sus dioses y por el pueblo que adoctrinan, deberían pagar impuestos, carajo. Así ayudan más. ¿Qué dice @MinHacienda ? — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) August 9, 2022

Reforma tributaria del gobierno Petro, ¿ayuda a la clase media o la clava?

Este martes, en Vicky en SEMANA, el representante a la Cámara Óscar Darío Pérez, el senador Gustavo Bolívar y el excongresista Jorge Enrique Robledo dieron sus opiniones sobre el proyecto de reforma tributaria.

De acuerdo con Gustavo Bolívar, Colombia tiene rezagos sociales amplios en materia de desigualdad, pobreza, pobreza extrema, razón por la que –aseguró– no hay ninguna otra forma de solucionar esas problemáticas si no es con una reforma.

“Tenemos un alto déficit fiscal que obviamente no hay cómo funcionar. Entonces se habló de una reforma tributaria de hasta 50 billones de pesos en campaña, o sea que aquí no hay sorpresa, esa fue una tesis que triunfó en las urnas, pero en el camino se fueron dando cuenta que con los altos precios del petróleo, los nuevos ingresos que ha tenido Ecopetrol, el alto precio del dólar, se podía bajar un poco porque la idea nuestra no es ahogar a los empresarios”, explicó Bolívar.

Por su parte, Jorge Enrique Robledo dijo que no es viable políticamente que la reforma tributaria la terminen pagando solo “4.000 personas”. A su vez, destacó que de ese proyecto radicado, tres billones de pesos los van a terminar pagando las personas “más pobres de Colombia”.

“Por aumento de impuestos al consumo, lo que llaman ahora impuesto saludables o ambientales, que al final son impuestos que pagan los más pobres porque son impuestos indirectos. Y viene un reajuste en el precio de la gasolina, en las zonas de frontera, que también es un impuesto indirecto. Si uno suma esos tres impuestos, son impuestos a los más pobres”, señaló Robledo.

Entre tanto, el representante Óscar Darío Pérez consideró que en la reforma tributaria presentada por el gobierno Petro hay algunas contradicciones, pues según el congresista, en la exposición de motivos “se dice que no se van a grabar ni los salchichones, ni la butifarra, ni los embutidos. Pero luego va uno al texto y en el artículo 49 sí se mencionan esos artículos como objeto del gravamen del 10 % con un impuesto al consumo”. En tal sentido, Pérez destacó que quienes más consumen productos, como los mencionados anteriormente, son las personas de más escasos recursos.