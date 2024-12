Así mismo, el jefe de Estado destacó que los colombianos deben ser conscientes de que las medidas contra el coronavirus no terminarán con la cuarentena de 19 días.

“Esto no termina con la cuarentena. Yo en eso quiero ser claro, para que tengamos el manejo de las expectativas. No es que el 13 de abril todos vamos a poder salir a la calle; nos vamos a un concierto, después nos vamos a un bar a celebrar. No. Los controles van a seguir”, sostuvo.

En ese orden de ideas, puso de presente que “vamos a tener que seguir protegiendo al adulto mayor, por lo menos mientras dure la emergencia sanitaria que va hasta el 30 de mayo”.

Finalmente, reiteró el llamado a “quedarnos en casa”, a mantener los hábitos de lavado de manos, a cuidar a los abuelos y a entender que “nuestra protección incide en la protección de los demás”.