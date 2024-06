“El santismo ayudó a Petro y ahora se baja del bus”: Daniel Briceño le canta unas ‘verdades’ al expresidente

Desde que apareció la idea de una Constituyente en el gobierno de Gustavo Petro, muchas voces se han levantado a advertir sus peligros. Pero una tuvo especial peso: la del expresidente Juan Manuel Santos.

El gobierno ha buscado legitimar esa polémica idea con la tesis de que es posible hacerla, saltándose todos los requisitos legales y su paso por el Congreso, por medio del Acuerdo de Paz que el gobierno de Santos firmó con las FARC, tras un extenso proceso de negociación.

Presidente Gustavo Petro | Foto: Guillermo Torres / Semana

Pero el expresidente salió a decir claramente que eso nunca fue parte de los compromisos pactados en La Habana y que no era posible. “Usar el acuerdo de paz con las Farc para convocar a una Constituyente es un absurdo, esa fue precisamente una de las líneas rojas que mantuvimos en la negociación”, aseguró.

Santos se despachó contra la idea en un video que publicó en sus redes sociales. “La teoría de que el acuerdo es un acuerdo especial que pueden modificar las partes contratantes tampoco tiene asidero jurídico, porque los acuerdos especiales presuponen que el conflicto entre las partes continúa”, dijo.

“Una Asamblea Constituyente solo se puede convocar usando los procedimientos que establece la Constitución”, agregó el exjefe de Estado.

En varias entrevistas a medios, Santos se mostró como un opositor férreo a esa idea y lanzó duras críticas contra el mandatario. “El presidente se quedaría solo porque él mismo juró respetar y ahí estaría rompiendo su juramento”, aseguró a Caracol Noticias.

Luego, trascendió que Santos había enviado una carta a las Naciones Unidas dejando claro que no comparte la tesis de que por la vía de que el acuerdo de paz es un acuerdo especial se podría hacer la constituyente.

“El acuerdo de paz hoy es un documento que reposa en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto no es un juego, esto es una cosa muy importante y definitiva frente al mundo. Esos compromisos internacionales son para cumplirlos, no de Santos, sino del Estado colombiano. Eso es lo que tiene hoy el presidente Petro. Y hay una cosa que es bien interesante. El presidente Petro le entregó una carta a Naciones Unidas diciendo: asumo la responsabilidad de Estado y me comprometo, bajo la gravedad de juramento, a incurrir en una responsabilidad internacional en la implementación. Pero es allí, en ese documento, en donde se plasma la posibilidad de recurrir al acuerdo nacional y naturalmente hacer las reformas. Y algunos dicen que no es una constituyente, pero está la definición de constituyente. Usted conoce aquel dicho de blanco es, gallina lo pone y con sal se come. Ahí no dice huevo, pero todo el mundo sabe que es el huevo”, había dicho en entrevista con SEMANA, Álvaro Leyva, quien es el vocero de esa idea.

El santismo eligió a Petro, hizo parte de su campaña, luego recibió entidades y Ministerios en cantidades y ahora se comienza a bajar del bus cuando todo va mal.



El santismo no es una víctima, es un victimario.



Video completo aquí 👉🏻https://t.co/ZRK1T9ooDJ pic.twitter.com/Zo78F9TOgF — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) June 6, 2024

A Gustavo Petro, la salida de Santos le molestó. “Esa realidad de lo que han llamado el sindicato del pasado, de los expresidentes tratando a como dé lugar de no permitir que haya una reforma a la salud, que no haya una reforma a las pensiones, que no haya una reforma agraria, que no haya una reforma a la educación, que no cambie el país bajo la legitimidad de los cambios que dice la Constitución Nacional, y oponiéndose de todas maneras, moviendo magistrados para que ilegitimen decretos, negando el papel del Congreso a hacer las leyes del cambio, diciendo ‘no’ a una constituyente, ‘no’ al poder constituyente, es en realidad que tenemos ante nosotros un poder que no quiere la paz”, dijo el presidente.

Esa contraposición de Santos y Petro, dejó al exmandatario como un antagonista del gobierno. Pero el concejal Daniel Briceño hizo un video en el cual muestra cómo “la división y ruptura del expresidente y Petro”, no le resta al pasado político que han tenido ambos líderes, que se han apoyado mutuamente desde 2014.

“No podemos permitir que ahora resulte Juan Manuel Santos siendo el héroe. Juan Manuel Santos y el santismo fue victimario del país al ayudar a Petro a llegar al poder”, sostiene Briceño. El concejal cuenta cómo Petro fue decisivo en la reelección de Santos y muestra un video en que este, una vez ganó esas elecciones, le agradece euforicamente en una tarima. “No lo quería mencionar para no meterlo en líos con la Procuraduría...Gracias porque nos apoyaron con vehemencia y con pasión y fueron decisivos para el triunfo”, sostiene Santos en medio de la algarabia de la multitud.

Briceño recuerda a todos los santistas que llegaron a la Casa de Nariño con el petrismo. “No solo le hicieron campaña sino que gobernaron con Petro”, sostiene.

Juan Manuel Santos | Foto: León Darío Peláez

Y los enumera: Armando Benedetti, Guillermo Rivera, Alfonso Prada, Roy Barerras, Mauricio Lizcano, Alejandro Gaviria, Luis Fernando Velasco. “Lo que pasa con el santismo es lo mismo que con el Partido Verde, lo apoyaron, gozaron sus puestos y ahora que el gobierno va en picada, ahora sí salen a decir que ellos no tienen nada que ver y a lavarse las manos”, señala.