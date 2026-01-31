Todo está listo para las elecciones atípicas en el municipio de Ponedera, en el departamento del Atlántico.

La Registraduría confirmó que la logística incluirá 5 puestos de de votación en los que se instalarán 56 mesas.

Para la atención de los votantes y fueron designados 260 jurados que fueron debidamente capacitados para ejercer dicha función.

De acuerdo con los registros de población habilitada para votar, podrán acercarse a las urnas unos 21.118 ciudadanos, 10.468 son mujeres y 10.650 son hombres.

Hay que recordar que las elecciones atípicas en el municipio de Ponedera se realizan, luego de la declaratoria de nulidad de la elección realizada el 29 de octubre de 2023.

Elecciones en Ponedera, Atlántico Foto: Registraduria - API

Los habitantes del área rural contarán con cuatro de los cinco puestos de votación, los cuales, serán instalados en los corregimientos.

Entre tanto, en el área urbana, el puesto de votación contará con dispositivos para validar la plena identidad de los electores a través de autenticación biométrica.

Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co.

Proliferan elecciones atípicas

Entre 2025 y lo que va de 2026 se han realizado 21 elecciones atípicas, según datos confirmados por autoridades nacionales, principalmente de la fuerza pública, que se preparan para adelantar los operativos de seguridad en las elecciones principales de este año: al Congreso de la República y a la Presidencia.