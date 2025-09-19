Sentado sobre una silla de ruedas, que es empujada por uno de sus compañeros y la mano izquierda vendada, el patrullero de la Policía Diego Herrera aún carga con las secuelas del violento atentado de hace un mes, en el cual grupos criminales derribaron un helicóptero de la Policía usando explosivos.

Así fue el emotivo reencuentro entre uno de los policías sobrevivientes al atentado contra helicóptero en Amalfi, Antioquia, con su perro antiexplosivos Telmo. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/hj3YWgtxXs — Revista Semana (@RevistaSemana) September 19, 2025

Herrera es guía de Telmo, un perro antiexplosivos que el día del atentado se extravió. Este viernes 19 de septiembre, Telmo y García se reencontraron en la base de la Policía de Antinarcóticos.

El patrullero no pudo ocultar las lágrimas al ver a su fiel compañero de cuatro patas:

“La emoción que siento en estos momentos es de alegría, entusiasmo, aún no lo puedo creer, pero nunca perdí la esperanza de que estuviera con vida, siempre tuve la fe de que lo podíamos encontrar, ya que en el momento del accidente no se logró encontrar cosas extrañas de él”.

Un helicóptero Black Hawk de la Policía fue derribado por las disidencias de las Farc en Amalfi, Antioquia. | Foto: COLPRENSA

“Ha sido mi compañero, ha sido mi segundo hermano, he compartido muchos días de sol y lluvia con él, hemos caminado bastante y es mi fiel amigo. En el momento en que me dijeron que estaba vivo, sentí tristeza, después alegría y tratando de comprender cómo había sobrevivido a esa explosión”, manifestó el uniformado sobre su acompañante Telmo.

En medio del conmovedor reencuentro, el policía recordó momentos fatales del pasado 21 de agosto cuando las disidencias de las Farc volaron el helicóptero.

El perro Telmo se reencontró con su guía, el patrullero Diego Herrera. | Foto: Policía

“Lastimosamente, mi otro compañero subió primero que yo. Siempre, en el helicóptero hay un asiento donde solía sentarme al momento de embarcar, el asiento estaba ocupado, entonces no pude sentarme en ese asiento, traté de acomodarme en otro sitio del helicóptero. Yo creo que el compañerito que estuvo en mi lugar, en mi asiento, en pocas palabras, me salvó” indicó.

El atentado

La tragedia que enlutó a la Policía Nacional ocurrió mientas dos grupos de erradicación de hojas de coca cumplían labores en Amalfi, Antioquia. Las unidades fueron atacadas por las disidencias de las Farc, por lo que se ordenó su extracción.

Cuando uno de los helicópteros estaba aterrizando fue activado un campo minado que destrozó la aeronave, mató a 13 policías e hirió a varios, entre ellos a García.

El policía Diego García relató cómo sobrevivió al atentado con explosivos contra un helicóptero en Amalfi, Antioquia, donde 13 de sus compañeros fueron asesinados. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/8AxENE5y9f — Revista Semana (@RevistaSemana) September 19, 2025

El ataque criminal es uno de los hechos más violentos de los últimos años contra la Policía.