En medio de acción del Ejército, murió alias Maicol, cabecilla financiero del frente 57 de las disidencias de Farc

La estructura criminal hace presencia en el departamento del Valle del Cauca.

Redacción Semana
11 de diciembre de 2025, 7:25 p. m.
En medio de acción del Ejército, murió alias Maicol, cabecilla financiero del frente 57 de las disidencias de Farc.

Fuentes del Ejército confirmaron la muerte en medio del desarrollo de una operación militar de alias Maicol, cabecilla de finanzas del frente 57 de las disidencias de las Farc.

Militares entraron en combates contra las disidencias de las Farc en el Valle del Cauca.

El hombre, de 29 años de edad, era quien manejaba, según fuentes del Ejército, todo lo relacionado al dinero producto de actividades criminales con las que se financiaba la estructura ilegal.

Para la institución militar, con la muerte de alias Maicol, se afecta la comercialización de pasta base de coca y de marihuana en el interior del país.

El frente 57 de las disidencias de las Farc tiene injerencia en el departamento del Valle del Cauca, según información del Ejército.

En otra acción militar, el Ejército, en el departamento de Nariño, ubicó y destruyó un depósito de explosivos de las disidencias de las Farc.

Según la autoridad militar, en Tumaco, Nariño fueron destruidas más de 100 minas antipersonal del GAO-r Iván Ríos

“La acción militar de los soldados reafirma el compromiso misional con la protección de la vida, el respeto por el Derecho Internacional Humanitario y la tranquilidad del Pacífico nariñense”, explicó el Ejército.

Agregó la autoridad militar que: “la Fuerza de Tarea Hércules, logró en las últimas horas, la ubicación y destrucción de un depósito ilegal con explosivos perteneciente al grupo armado organizado residual (GAO-r) Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Estructura Iván Ríos, organización que insiste en la fabricación y empleo de artefactos explosivos improvisados como método para la conducción de acciones bélicas criminales”.

Material bélico de las disidencias de las Farc, según el Ejército.
Material bélico de las disidencias de las Farc, según el Ejército.

Sobre la zona donde se llevó a cabo la operación militar, informó el Ejército que: “la operación desarrollada en la vereda La Brava, zona rural de Tumaco, Nariño, permitió el hallazgo de 100 minas antipersonal, 73 artefactos explosivos improvisados con sistemas eléctricos listos para ser usados, proyectiles artesanales, componentes metálicos y más de 80 kg de sustancias químicas como nitrato de amonio y pentolita, los cuales iban a ser usados para la fabricación de nuevos artefactos explosivos que podrían afectar a la población civil y a las tropas que transitan permanentemente por caminos rurales”.

Explosivos ubicados por el Ejército en Nariño.
Explosivos ubicados por el Ejército en Nariño.

Concluyó la institución castrense que: “la destrucción controlada del material se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad, garantizando la integridad de las tropas y de la comunidad del sector, reafirmando el compromiso del Ejército Nacional con el respeto por la vida y el derecho internacional humanitario”.

