🔴 EN VIVO | Plan éxodo para el fin de semana con puente festivo de Halloween: vea las medidas para este sábado 1 de noviembre

6:30 p.m.: Congestión en las vías dentro y fuera de la ciudad

Bogotá activa este fin de semana el plan éxodo y plan retorno por el puente festivo de Halloween y Todos los Santos: se estima que cerca de dos millones de vehículos se movilizarán por los corredores de ingresos y salida de la ciudad entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre.

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, 991.274 vehículos saldrán de la capital y 1,04 millones regresarán, por lo que las autoridades disponen recursos para gestionar el flujo y reducir tiempos de espera e incidentes.

Para atender la demanda se desplegarán hasta 222 unidades diarios —entre agentes civiles de Tránsito, Grupo Guía y Policías de Tránsito— coordinadas desde el Centro de Gestión del Tránsito; además, aplica el pico y placa regional en sus horarios habituales de ingreso.

Siga el minuto a minuto de las marchas

Viernes, 31 de octubre

7:10 p.m.:

Ampliación del horario de TransMilenio

Como parte del Plan Éxodo y Retorno, se anunció la ampliación del horario de TransMilenio hasta las 12:00 de la noche en todas las troncales los días 31 de octubre y 1 de noviembre. La medida busca ofrecer más opciones de transporte para quienes se movilizan por la capital durante el inicio del puente festivo de Halloween y Todos los Santos.

Hoy 31 de octubre y mañana 1 de noviembre, ampliamos el horario de Transmilenio hasta las 12 de la noche en todas las troncales. — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 1, 2025

6:30 p.m.:

Congestión en las vías dentro y fuera de la ciudad

Las autoridades reportan movilidad lenta en la variante del K18+300, con paso tipo semáforo entre Bogotá y Villavicencio y filas altas en los kilómetros K12+900. En el túnel de Quebradablanca y el K69+350, el paso se mantiene a un solo carril. Se recomienda no exceder los límites de velocidad.

(6:05 p.m.) Estado de la vía: Paso por la variante del K18+300 con movilidad tipo semáforo Btá/Vcio con alta fila en el K12+900 y Vcio/Btá con alta fila en espera en el K30+900. Paso a un carril por el túnel Quebradablanca. Paso a un carril K69+350. No exceda los límites. — Coviandina (@CoviandinaSAS) October 31, 2025

Además, se registran novedades viales en Bogotá: un tractocamión varado en la av. Cali con calle 15A, Kennedy, sentido sur-norte, y un camión detenido en la av. calle 80 con carrera 120, en Engativá, sentido oriente-occidente. En ambos puntos hay congestión y presencia del Grupo Guía y Unidades de Tránsito Bogotá para atender la situación.

6:00 p.m.:

Pico y placa el lunes festivo

La cuenta de Movilidad Bogotá publicó que estará vigente este lunes festivo, 3 de noviembre, la medida de pico y placa regional para el ingreso a Bogotá. Entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde solo podrán ingresar los vehículos con placa par, mientras que de 4 de la tarde a 8 de la noche lo harán los de placa impar.