🔴 EN VIVO | Plan éxodo para el fin de semana con puente festivo de Halloween: vea las medidas para este sábado 1 de noviembre

Suscribirse

Nación

🔴 EN VIVO | Plan éxodo para el fin de semana con puente festivo de Halloween: conozca las medidas para este sábado 1 de noviembre

Entre las medidas previstas hay operación en los nueve corredores principales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

31 de octubre de 2025, 11:28 p. m.
Se busca reducir la criminalidad en la ciudad.
Las autoridades disponen recursos para gestionar el flujo y reducir tiempos de espera e incidentes. | Foto: Policía de Cali

Actualizaciones

Bogotá activa este fin de semana el plan éxodo y plan retorno por el puente festivo de Halloween y Todos los Santos: se estima que cerca de dos millones de vehículos se movilizarán por los corredores de ingresos y salida de la ciudad entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre.

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, 991.274 vehículos saldrán de la capital y 1,04 millones regresarán, por lo que las autoridades disponen recursos para gestionar el flujo y reducir tiempos de espera e incidentes.

Contexto: MinTransporte espera la movilización de 865 mil pasajeros por los aeropuertos del país durante este puente festivo

Para atender la demanda se desplegarán hasta 222 unidades diarios —entre agentes civiles de Tránsito, Grupo Guía y Policías de Tránsito— coordinadas desde el Centro de Gestión del Tránsito; además, aplica el pico y placa regional en sus horarios habituales de ingreso.

Siga el minuto a minuto de las marchas

Viernes, 31 de octubre

Ampliación del horario de TransMilenio

Como parte del Plan Éxodo y Retorno, se anunció la ampliación del horario de TransMilenio hasta las 12:00 de la noche en todas las troncales los días 31 de octubre y 1 de noviembre. La medida busca ofrecer más opciones de transporte para quienes se movilizan por la capital durante el inicio del puente festivo de Halloween y Todos los Santos.

Congestión en las vías dentro y fuera de la ciudad

Las autoridades reportan movilidad lenta en la variante del K18+300, con paso tipo semáforo entre Bogotá y Villavicencio y filas altas en los kilómetros K12+900. En el túnel de Quebradablanca y el K69+350, el paso se mantiene a un solo carril. Se recomienda no exceder los límites de velocidad.

Además, se registran novedades viales en Bogotá: un tractocamión varado en la av. Cali con calle 15A, Kennedy, sentido sur-norte, y un camión detenido en la av. calle 80 con carrera 120, en Engativá, sentido oriente-occidente. En ambos puntos hay congestión y presencia del Grupo Guía y Unidades de Tránsito Bogotá para atender la situación.

Pico y placa el lunes festivo

La cuenta de Movilidad Bogotá publicó que estará vigente este lunes festivo, 3 de noviembre, la medida de pico y placa regional para el ingreso a Bogotá. Entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde solo podrán ingresar los vehículos con placa par, mientras que de 4 de la tarde a 8 de la noche lo harán los de placa impar.

Noticias relacionadas

en vivoPlan éxodo halloweenPuente

Noticias Destacadas

El nacimiento representa un hecho dentro de las acciones de conservación que actualmente se adelantan bajo control técnico.

Nació Ámbar, la tercera cóndor andina en el Parque Jaime Duque: un nuevo logro para la conservación en Colombia

Desde el viernes en la mañana se instalaron puestos de control en las vías de Cali.

🔴 EN VIVO | Plan éxodo para el fin de semana con puente festivo de Halloween: vea las medidas para este sábado 1 de noviembre

En el fallo, emitido por tres magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, se presentó un salvamento de voto.

Magistrado ponente del fallo que tumbó la condena contra el expresidente Álvaro Uribe rechazó reportaje que quiso poner en duda su ética

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.