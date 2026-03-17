Qué canal pasa Manchester City vs. Real Madrid: a esta hora inicia la vuelta de octavos en Champions League

Está casi todo sentenciado en favor del Real Madrid, pero Manchester City buscará la épica en su casa, el Etihad Stadium. En la ida una actuación magistral de Federico Valverde le permitió a los blancos adelantarse por 3-0.

Dicho día el uruguayo fue el único autor de los tantos, se llevó el balón y los reconocimientos de un Santiago Bernabéu que cada vez lo exaltan más por portar la banda de capitán con altura.

Federico Valverde, autor de los tres goles ante el City en Champions League. Foto: Getty Images

Para los merengues dicho triunfo en su competencia predilecta les dio calma, así como se la dio al técnico, Álvaro Arbeloa, que no convencía del todo a la afición.

Este martes, en Manchester, el Madrid solo deberá gestionar en los 90 minutos la amplia ventaja que llevan. De hacerlo de forma correcta, accederá a los cuartos de final donde se medirá con Atalanta o Bayern Múnich de Luis Díaz.

Hora y canal para ver en vivo

Manchester City vs. Real Madrid

Octavos de final (Vuelta)

Global: 0-3

Hora: 3:00 p.m.

Canal: ESPN y Disney+

Estadio: Etihad Stadium

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City lo intentará en Manchester

“No tengo ningún plan específico, aparte de intentarlo”, señaló este lunes el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, en la víspera de la vuelta de octavos de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, frente al que su equipo tendrá que remontar en casa un 3-0 adverso.

El club inglés cayó en la ida en España con un triplete de Federico Valverde y tendrá que lograr una de las mayores remontadas de la historia para alcanzar los cuartos de final de una competición que el Real Madrid ha ganado quince veces.

¿Es posible? “Ni idea, no lo sé. Es un partido de fútbol, pueden pasar muchas cosas. Tenemos que centrarnos en intentar ganar, y luego ya veremos qué pasa durante el partido. No tengo ningún plan específico, aparte de intentarlo”, respondió Guardiola en rueda de prensa.

Habrá que realizar “el partido perfecto en todas las facetas del juego”, sin lanzarse al ataque desde el principio, subrayó.

“Sería fácil decir: ‘Chicos, hay que marcar tres goles en los primeros veinte minutos’, pero hay que adoptar una estrategia sostenible para todo el encuentro”, continuó.

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“No me preocupa demasiado las ocasiones que vayamos a crear, estoy seguro de que podemos hacerlo en casa. Me preocupa más cómo vamos a defender” añadió Guardiola.

Para Guardiola, hay que inspirarse en la remontada lograda en mayo de 2022 contra el Aston Villa (3-2) en la última jornada del campeonato de Inglaterra, que significó el título.

“En el minuto 74 íbamos 0-2 y marcamos tres goles en doce minutos”, recordó.

El entrenador decidió conceder un día de descanso a sus jugadores este lunes, contrariamente a lo habitual en la víspera de un partido.

Real Madrid vs. Manchester City es una de los llaves más atractivas de octavos de final en Champions League Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

“Lo he hecho una o dos veces esta temporada, no es algo nuevo”, explicó.

El Manchester City ya ha jugado cuatro partidos en marzo, contando el último del sábado en West Ham (1-1) en la Premier League.

Esta semana además disputará la final de la Copa de la Liga el domingo contra el Arsenal en Wembley.

*Con información de AFP.