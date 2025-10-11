Nación

🔴 EN VIVO | Plan Éxodo y Retorno en Bogotá del 11 al 13 de octubre: siga las medidas y restricciones que hay este puente festivo

Las autoridades de tránsito estiman que se movilizarán más de 4.2 millones de vehículos por las carreteras nacionales.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

11 de octubre de 2025, 11:40 a. m.