🔴 EN VIVO | Plan Éxodo y Retorno en Bogotá del 11 al 13 de octubre: siga las medidas y restricciones que hay este puente festivo

Las autoridades de tránsito estiman que se movilizarán más de 4.2 millones de vehículos por las carreteras nacionales.

Redacción Semana
11 de octubre de 2025, 11:40 a. m.
Las autoridades han desplegado todo un operativo para garantizar la seguridad vial.
Actualizaciones

Millones de colombianos se alistan para salir a las vías nacionales, con motivo de este puente festivo que se extenderá hasta el 13 de octubre. Las autoridades de tránsito estiman que se movilizarán más de 4,2 millones de vehículos por las carreteras nacionales.

Desde el centro del país, en Cundinamarca, la proyección es que se desplacen 1.3 millones de carros y en Bogotá, la expectativa de movilidad es de 672.593.

En el total nacional se trataría así de una de las fechas de mayor flujo vehicular en el año, en parte, porque coincide con la semana de receso escolar de las escuelas y colegios (la de las universidades empieza después del puente).

A continuación, información en vivo sobre las medidas anunciadas por las autoridades y el estado de las vías:

: Pico y placa regional regirá este lunes

El pico y placa regional regirá nuevamente el próximo lunes festivo.

: Pico y placa para camiones en Bogotá

La restricción para vehículos de carga en Bogotá rige de 5 a.m. a 9 p.m. Este sábado aplica para las placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

