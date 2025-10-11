Nación
🔴 EN VIVO | Plan Éxodo y Retorno en Bogotá del 11 al 13 de octubre: siga las medidas y restricciones que hay este puente festivo
Las autoridades de tránsito estiman que se movilizarán más de 4.2 millones de vehículos por las carreteras nacionales.
Actualizaciones
6:35 a.m.
: Pico y placa regional regirá este lunes
6:30 a.m.
: Pico y placa para camiones en Bogotá
Millones de colombianos se alistan para salir a las vías nacionales, con motivo de este puente festivo que se extenderá hasta el 13 de octubre. Las autoridades de tránsito estiman que se movilizarán más de 4,2 millones de vehículos por las carreteras nacionales.
Desde el centro del país, en Cundinamarca, la proyección es que se desplacen 1.3 millones de carros y en Bogotá, la expectativa de movilidad es de 672.593.
En el total nacional se trataría así de una de las fechas de mayor flujo vehicular en el año, en parte, porque coincide con la semana de receso escolar de las escuelas y colegios (la de las universidades empieza después del puente).
A continuación, información en vivo sobre las medidas anunciadas por las autoridades y el estado de las vías:
El pico y placa regional regirá nuevamente el próximo lunes festivo.
🚘#MuéveteBienInformado en este puente festivo del 'Día de la Raza', porque el lunes 13 de octubre, habrá #PicoYPlacaRegional:👇— Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) October 11, 2025
🚫La restricción funciona así:
🔴De 12 m. a 4 p.m. solo ingresan placas PARES
🔴De 4 p.m. a 8 p.m. solo ingresan placas IMPARES pic.twitter.com/hpZPIioESw
La restricción para vehículos de carga en Bogotá rige de 5 a.m. a 9 p.m. Este sábado aplica para las placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.
#FelizSábado🚛Así funciona la restricción de #PicoYPlaca para vehículos de carga con placas pares en Bogotá.🚚— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 11, 2025
⏰Recuerda que esta medida rige de 5 a.m. a 9 p.m.
Conoce aquí todas las excepciones:👇https://t.co/mtSIKtHCCW pic.twitter.com/0HzwaApXxQ