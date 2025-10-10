¿Habrá pico y placa regional este puente festivo en Bogotá? Autoridades tomaron medidas especiales para este lunes

Este lunes festivo, 13 de octubre, se aplicará la medida de Pico y Placa Regional para el ingreso a Bogotá por todos los corredores de acceso a la ciudad. Esta medida se implementa con el fin de garantizar un retorno más eficiente y seguro a la capital.

El festivo 13 de octubre habrá pico y placa regional para entrar a Bogotá. | Foto: Cortesía - Distrito de Bogotá

Los horarios establecidos para el ingreso son:

De 12:00 m. a 4:00 p. m. para los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

De 4:00 p. m. a 8:00 p. m. lo podrán hacer los que terminan en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

Fuera de estos horarios no habrá restricción, sin embargo, se invita a planear el viaje de retorno y recorridos por los corredores donde aplica la medida.

El pico y placa regional aplica para todos los carros particulares que circulen por los corredores de acceso a Bogotá.

¿Cuáles son los límites de la medida?

Los límites geográficos definidos en cada corredor para mitigar las afectaciones a residentes y actividades económicas en zonas adyacentes son:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta la calle 198.

desde el peaje Andes hasta la calle 198. Autopista Sur: desde el límite con Soacha hasta la avenida Boyacá.

desde el límite con Soacha hasta la avenida Boyacá. Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la carrera 128.

desde el río Bogotá hasta la carrera 128. Avenida calle 80: desde el puente de Guadua hasta la carrera 114.

desde el puente de Guadua hasta la carrera 114. Avenida carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 198.

desde la calle 245 hasta la calle 198. Avenida Boyacá, vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano.

desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano. Vía Suba-Cota: desde el río Bogotá hasta la carrera 132.

desde el río Bogotá hasta la carrera 132. Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la diagonal 91.

desde el peaje Patios hasta la diagonal 91. Vía a Choachí: desde el límite municipal con Choachí hasta la avenida Circunvalar.

A partir de las 4:00 p.m., solo los vehículos con placas impares podrán ingresar a Bogotá bajo la medida de Pico y Placa Regional. | Foto: Tomado de x @SectorMovilidad

¿Hay alguna excepción de pico y placa Regional?

Aplican las mismas excepciones vigentes para el pico y placa de lunes a viernes. El Pico y placa solidario no aplica.

Multa por incumplir pico y placa regional

La multa por incumplir el pico y placa regional es la misma que rige para quienes no acatan la medida entre semana dentro de la capital.

Para este 2025, la multa, sanción o comparendo por incumplir la restricción de pico y placa en Bogotá equivale a $ 604.100, además, el vehículo será inmovilizado.

El lunes festivo 13 de octubre, Bogotá implementará una medida de pico y placa regional que restringirá el ingreso de vehículos a la ciudad en dos franjas horarias, diferenciando entre placas pares e impares. | Foto: Imagen tomada de Alcaldía de Bogotá

Se trata del código al C14: transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente.

Cabe señalar que de ser inmovilización del vehículo, el infractor deberá asumir los costos adicionales que incurra la sanción.