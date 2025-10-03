Bogotá sigue inmersa en un proceso de renovación urbana que ha puesto a prueba la paciencia de sus habitantes por los cientos de frentes de obra que se ejecutan de forma simultánea y que han provocado congestión y problemas de movilidad.

En medio de esta situación, la ciudad se enfrentará a una nueva megaobra, en la que los puentes de la Calle 13 y de la avenida de Las Américas, a la altura de la carrera 50, serán demolidos.

Estas estructuras, que fueron levantadas en la década de los ochenta, dejarán de existir por una implosión programada para el próximo domingo, 12 de octubre.

¡Atención, Bogotá! 🚨El próximo domingo 12 de octubre se hará la implosión controlada de los puentes de la intersección de Puente Aranda.



Con esta implosión, avanzamos en el proyecto de #LaNueva13. https://t.co/2eM2eCeYCd — IDU Bogotá (@idubogota) October 2, 2025

El procedimiento durará tan solo 12 segundos y dará paso a una megaestructura que contempla una intersección a desnivel de Puente Aranda, incluida dentro del proyecto de la nueva Calle 13.

La implosión se realizará de manera controlada con diferentes cargas de explosivos instaladas en puntos estratégicos de las 35 columnas del entramado de puentes, donde se realizaron más de 4.050 perforaciones para colocar las cargas de indugel.

La implosión, según explicaron el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, dejará 7.900 metros cúbicos de residuos que serán utilizados en las obras de la nueva Calle 13, las cuales comprenden:

Primer nivel: glorieta de 200 metros para tráfico mixto.

glorieta de 200 metros para tráfico mixto. Segundo nivel: glorieta exclusiva para TransMilenio.

glorieta exclusiva para TransMilenio. Tercer nivel: dos puentes elevados de 520 metros cada uno, con tres carriles para vehículos particulares.

Cierres viales

Para garantizar la seguridad de la ciudadanía y el correcto desarrollo de la implosión, se han autorizado los siguientes cierres viales a partir de las 11:30 p. m. del 11 de octubre hasta las 4:00 a. m. del martes 14 de octubre de 2025:

Los viejos puentes serán demolidos en tan solo 12 segundos para dar paso a las obras de la nueva Calle 13. | Foto: Captura video IDU

Cierre total de la calzada sur, sentido occidente–oriente de la Av. de las Américas por Carrera 56.

Cierre total de la calzada rápida sur, sentido occidente–oriente de la Av. Calle 13 por Carrera 65.

Cierre total de la calzada lenta sur, sentido occidente–oriente de la Av. Calle 13 por Carrera 56.

Cierre total de la calzada lenta norte, sentido oriente-occidente de la Av. de las Américas por Carrera 36.

Cierre total de la calzada lenta norte, sentido oriente-occidente de la Av. de las Américas por Transversal 39.

Cierre total de la calzada rápida norte, sentido oriente-occidente de la Av. de las Américas por Av. Carrera 40.

Cierre total de la calzada norte, sentido oriente-occidente de la Av. Calle 13 por Carrera 43.

Cierre total de la calzada norte, sentido oriente-occidente de la Av. Calle 6 por Carrera 47.

Cierre total de la calzada oriental, sentido sur-norte de la Av. Carrera 50 por Transversal 49.

Cierre total de la calzada occidental, sentido norte-sur de la Av. Carrera 50 por Av. Calle 22.

Recomendaciones para tener en cuenta durante los cierres

Las nueva Calle 13 tendrá tres niveles. Glorieta, para tráfico mixto, glorieta elevada para Transmilenio y puentes de tercer nivel para tráfico mixto. | Foto: Captura video IDU