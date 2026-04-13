La mañana del 12 de abril de 2026 quedó marcada en Miami por una escena difícil de olvidar: en menos de 20 segundos, el hotel Mandarin Oriental, uno de los símbolos de lujo de Brickell Key, desapareció en una implosión controlada que generó algunas de las imágenes más impactantes del año.

Impactantes imágenes de la implosión del Mandarin Oriental en Miami que se volvieron virales

A las 8:30 a. m., tras una secuencia de detonaciones cuidadosamente sincronizadas, la estructura de 23 pisos comenzó a ceder sobre sí misma.

El desplome fue rápido, casi coreográfico: primero la torre principal, luego las áreas anexas, en un efecto de “plegado” diseñado para contener los escombros dentro del perímetro.

Las imágenes captadas desde drones, embarcaciones y edificios cercanos mostraron una gigantesca nube de polvo elevándose sobre la bahía Vizcaína, cubriendo por instantes la isla artificial.

El momento exacto en que el Mandarin Oriental colapsa sobre sí mismo durante la implosión controlada en Miami. Foto: Composición Semana/ X@ElinstanteNot/X@MiamiHerald

La escena, difundida en transmisiones en vivo y redes sociales, evidenció la magnitud del operativo y su impacto visual inmediato.

Momentos antes del colapso, bengalas de colores iluminaron la parte superior del edificio, una especie de “despedida simbólica” que acentuó el dramatismo del evento y quedó registrada en múltiples videos virales.

El operativo implicó medidas inéditas para la zona: evacuación parcial, cierre total de accesos a Brickell Key durante varias horas y una zona de exclusión de unos 240 metros.

Miles de residentes permanecieron dentro de sus viviendas, con puertas y ventanas cerradas, mientras se producía la implosión.

Aun así, desde puntos autorizados, cientos de personas se congregaron para presenciar el momento. Muchos grabaron con sus celulares; otros simplemente observaron en silencio cómo se desvanecía un edificio que había definido el paisaje durante 25 años.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. En redes sociales, los videos del colapso circularon masivamente, acompañados de comentarios que mezclaban asombro técnico con carga emocional.

Algunos espectadores celebraron la precisión del operativo. Según reportes locales, hubo aplausos y vítores en el momento exacto en que la estructura cedió.

Otros, en cambio, expresaron nostalgia. Para residentes y visitantes habituales, el Mandarin Oriental no era solo un hotel, sino un punto de referencia urbano y social. “La sensación de la isla va a cambiar”, comentó un vecino citado por medios locales, reflejando la percepción de que el entorno perderá parte de su identidad original.

También hubo sorpresa por el carácter casi efímero del evento: un edificio que durante décadas dominó el horizonte quedó reducido a escombros en segundos, una imagen que muchos describieron como “impactante” e “irrepetible”.

#Internacional | 🚧🏗️ El pasado 12 de abril, la estructura de Brickell Key cambio totalmente con la implosión controlada del antiguo Mandarin oriental en Miami, un hotel de 23 pisos que durante 25 año de siglo fue un edificio de mayor emblema en la ciudad.



📸: EFE pic.twitter.com/bZAtNvSKW4 — Notitarde (@webnotitarde) April 13, 2026

El poder de una imagen: 25 años reducidos a 20 segundos

Detrás del espectáculo visual hay una transformación urbana de gran escala.

El hotel, inaugurado en 2000 y cerrado en 2025, será reemplazado por un complejo de lujo con dos torres residenciales y hoteleras, cuya finalización está prevista para 2030.

En menos de 20 segundos, los 23 pisos del edificio quedaron reducidos a escombro. Foto: X @nmasUnivision23- API

La demolición, la mayor implosión en Miami en más de una década, no solo marcó el fin de un edificio, sino el inicio de una nueva etapa para Brickell Key, más orientada al ultralujo residencial.

Las fotografías y los videos que dejó la implosión resumen mejor que cualquier cifra lo ocurrido: una torre que se pliega sobre sí misma, una nube que cubre el mar y una multitud que observa en silencio o con el celular en alto.

En apenas medio minuto, la historia de un lugar se convirtió en archivo visual y Miami, una vez más, mostró cómo su skyline puede cambiar en cuestión de segundos.