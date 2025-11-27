Suscribirse

“Es una falta de respeto”, juez le llama la atención a la defensa de Nicolás Petro por estar hablando en la audiencia

La Fiscalía le imputó cargos al hijo del presidente Gustavo Petro por hechos de corrupción.

Redacción Semana
27 de noviembre de 2025, 10:41 a. m.
Nicolás Petro en audiencia de juicio.
Nicolás Petro en audiencia de juicio. | Foto: Pantallazo audiencia

No le fue bien a Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, en la audiencia de imputación de cargos de la Fiscalía por hechos de corrupción, un caso que revivió la justicia cuando se desempeñó como diputado de la Asamblea Departamental del Atlántico.

Nicolás Petro trató de muchas formas de conseguir algunas explicaciones de la Fiscalía respecto a la imputación de cargos, sin embargo, el juez de control de garantías le llamó la atención a él y a su defensa, por lo que consideró una falta de respeto durante la diligencia.

“Entonces por favor un poquito de respeto, cuando yo estoy interviniendo o cuando cualquiera está interviniendo, me tiene que prestar atención, así como yo le presto atención a usted cuando interviene. Esto es una falta de respeto, que esté hablando mientras yo estoy interviniendo, como si lo que yo dijera no es importante”, dijo el juez.

El hijo del presidente de la república, Gustavo Petro, insistió que tenía varias dudas en relación a los señalamientos que hizo la Fiscalía y de los delitos que fueron imputados por presuntos hechos de corrupción. Pidió de manera reiterada algunas aclaraciones, pero el juez le advirtió que todas las dudas fueron resueltas en más de tres días de diligencias.

“Por favor es un llamado respetuoso en este sentido. Yo sé que entre cliente y abogado debe haber comunicación o se comente, pero estoy resolviendo algo importante y lo veo hablando con alguien con quién y no sé”, dijo el juez.

Contexto: “Nicolás está preocupado”: defensa del hijo mayor del presidente Gustavo Petro reclama por vacíos en la imputación de cargos

La Fiscalía insistió en los hechos que fueron materia de investigación y que se convirtieron en una nueva imputación de cargos en contra de Nicolás Petro, otro proceso por el que tendrá que rendir cuentas ante la justicia y del que aún está pendiente una solicitud de medida de aseguramiento que hará el ente acusador, por considerar que es un peligro para la sociedad y para el proceso.

“Este acuerdo corrupto existente entre ustedes consistía en obtener una serie de contratos en la gobernación del Atlántico a favor de la fundación Conciencia Social con el propósito de apropiarse directamente de recursos del ente departamental, por tanto una gran parte de estos no eran usados para el objeto que fueron creados, sino para repartir ilícitamente entre ustedes, de esto forma aprovechando la naturaleza jurídica de la fundación conciencia social”, señaló la fiscal.

El hijo del presidente de la república se quedó con las dudas que tenía de la imputación de cargos y que según el juez fueron resueltas por la delegada de la Fiscalía. Una controversia que fue cerrada por la judicatura al advertir que no podían dilatar más la audiencia y más bien continuar con las otras etapas.

