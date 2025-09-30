Suscribirse

Nación

Soldado que estuvo asignado a seguridad del expresidente Juan Manuel Santos fue condenado por prestar su servicio borracho

La Justicia Penal Militar impuso una sentencia de 13 meses de prisión.

Redacción Semana
30 de septiembre de 2025, 10:12 p. m.
Los datos obtenidos de diversas fuentes ofrecen una panorámica completa de los factores que influyen en las remuneraciones de los escoltas en Colombia.
Escolta del expresidente Juan Manuel Santos fue condenado por prestar su servicio borracho. | Foto: Getty Images/iStockphoto

La Justicia Penal Militar condenó a 13 meses de prisión a un suboficial de la fuerza pública, quien llegó a trabajar bajo los efectos del alcohol.

La decisión de la autoridad judicial hace parte de un fallo, en donde la Justicia Penal Militar indagaba sobre la modificación sin permiso de los turnos del esquema de seguridad del exmandatario.

Sobre lo sucedido, informó la Justicia Penal Militar que: “Se condenó a dos suboficiales por los delitos de desobediencia y abandono del puesto”.

Añadió la autoridad judicial que: “La sentencia se dio luego de que los implicados aceptaran su responsabilidad ante el material probatorio presentado por la Fiscalía”.

Los hechos, motivo de pronunciamiento de la Justicia Penal Militar, ocurrieron en marzo de 2024 en Bogotá. “Se relacionan con la alteración no autorizada de los turnos de servicio de un dispositivo de seguridad asignado a la vivienda del señor expresidente de la República Juan Manuel Santos”.

Así mismo, indicó la corporación judicial que: “la investigación de la Fiscalía Penal Militar y Policial demostró que uno de los suboficiales, además de modificar el turno sin permiso, se presentó a su servicio bajo los efectos del alcohol”.

“Por esta conducta, fue condenado a 13 meses de prisión por desobediencia y abandono del puesto. El otro suboficial, por cambiar su turno de forma arbitraria, recibió una pena de 12 meses de prisión por el delito de desobediencia”, agregó la autoridad militar.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Kompany reveló si confía en Luis Díaz, tras dejarlo jugar solo 45 minutos en Champions League

2. El ejército más temido de la Segunda Guerra Mundial regresa con todo: gastó más en que Francia e Inglaterra

3. Nuevos detalles sobre el caso de B King y DJ Regio Clown salieron a la luz: “Apunta a una venganza”

4. Tres exmilitares colombianos custodiaban a narco ecuatoriano dado de baja en Antioquia: esta es la historia

5. Nuevo técnico de León dio giro al futuro de James Rodríguez: prensa mexicana reveló inesperado final

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PolicíaEjércitoFuerzas Militares

Noticias Destacadas

Los exmilitares Martín Parmenio Sepúlveda Muñoz, Carlos Alberto Mesa Valencia y Fray Alonso Ortiz Cadavid fueron capturados en operativo contra el 'Ecuatoriano' en Llanogrande.

Tres exmilitares colombianos custodiaban a narco ecuatoriano dado de baja en Antioquia: esta es la historia

Redacción Semana
ED 2255

“Más de 1.000 millones de pesos que Nicolás Petro no reportó en su declaración de renta”, la imputación contra el hijo del presidente

Eduard Jesús Sánchez Ariza, alcalde encargado de Bucaramanga.

Alcalde (e) de Bucaramanga hizo sus primeras movidas al revocar cargos en la administración tras salida de Jaime Andrés Beltrán

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.