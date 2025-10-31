“Esperamos no hacer labores de Interpol”, el mensaje de la fiscal Luz Adriana Camargo al exministro de hacienda, Ricardo Bonilla

En el llamado Gobierno del Cambio van dos funcionarios, de alto nivel, cercanos al presidente Gustavo Petro, con circular roja de Interpol. Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, y César Manrique Soacha, exdirector de la Función Pública, tienen orden de captura internacional por el escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

La fiscal Luz Adriana Camargo aseguró que en el curso de la investigación por los hechos de corrupción en la UNGRD, van 19 personas procesadas, dos condenadas y varias con acuerdos de colaboración con la justicia. Otros, como el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, están pendientes de una imputación de cargos.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, le envió un mensaje al exministro Ricardo Bonilla: “Esperamos hacer labores de Interpol” en el escándalo de la UNGRD. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/xkCrf34KGO — Revista Semana (@RevistaSemana) October 31, 2025

En este capítulo, es la propia fiscal Camargo quien hace una advertencia luego de conocer que varios protagonistas de este escándalo prefirieron convertirse en prófugos de la justicia, huyendo de su responsabilidad. Dijo la jefe del ente acusador que espera la comparecencia de los implicados a las diligencias que se programen.

Fue más allá la fiscal general al insistir en que, en el caso de Ricardo Bonilla, esperan no hacer labores con Interpol para lograr su ubicación, como ocurrió con los otros alfiles del gobierno del presidente Gustavo Petro, algunos que incluso eran los líderes de la consulta anticorrupción, pero que terminaron en la mitad de este escándalo.

“Que esas personas respondan ante la justicia, que no comparezcan dado el alto cargo que ocuparon como Carlos Ramón González, esperaría que no haya que hacer labores de Interpol como hemos tenido que hacerlo en el caso de César Manrique y de González, para lograr su comparecencia en una investigación que ha sido reservada y moderada”, dijo la fiscal Camargo.

Insistió la jefa del ente acusador en que avanzan en la investigación y que ha resultado bastante dispendiosa. Cumplir con toda la agenda de las personas que se encuentran en diferentes etapas del proceso, como los principios de oportunidad o las sentencias preacordadas, resulta ser un asunto complejo de resolver en la justicia.

“Probablemente, en el tiempo en el que se espera tener un resultado en un proceso normal, uno puede decir que ha pasado mucho tiempo, pero es que el caso de la Unidad para la Gestión del Riesgo es complejo y tiene 19 personas vinculadas; además, hay que ir agotando etapas que resultan preclusivas; por tanto, la fiscal del caso no puede abandonar a los que ya tienen el caso para vincular a otros porque sencillamente puede terminar en un caos absoluto”, señaló la fiscal.

Carlos Ramón González y la fiscal Luz Adriana Camargo. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: CORTESÍA.