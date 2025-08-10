Hace pocos minutos se presentó un ataque terrorista contra la estación de Policía de La Vega, en el sur del Cauca, mientras la comunidad festejaba el aniversario del municipio.

En las imágenes compartidas del ataque se puede ver la devastación que causó el ataque. La comunidad no sale de su asombro por el nuevo acto terrorista que interrumpió el desarrollo de las festividades de la zona. En el lugar hacen presencia efectivos de la Policía Nacional.

Estación de Policía de La Vega, sur del Cauca, fue atacada durante la conmemoración del aniversario del municipio. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/fybiWsTAh0 — Revista Semana (@RevistaSemana) August 10, 2025

El municipio de La Vega celebraba su aniversario número 248, cuando al menos ocho explosiones interrumpieron el cronograma de las celebraciones. Desde el primer momento, la comunidad buscó refugio en las locaciones aledañas a la zona del impacto.

En el área del ataque se registran enfrentamientos entre las fuerzas del orden y grupos armados ilegales con presencia en la región, responsables de varios atentados en los últimos meses.

Unidades del Ejército Nacional realizan las primeras evacuaciones de los uniformados heridos en el ataque en La Vega, Cauca. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/3pzFfeTPuq — Revista Semana (@RevistaSemana) August 10, 2025

Según información preliminar, en el ataque resultaron heridos dos agentes de la Policía Nacional y cuatro civiles. El ataque ha sido atribuido al Frente Andrés Patiño, de alias Mordisco.

En esta zona también operan unidades del ELN y de las disidencias de las Farc. Por esta razón, en los últimos meses, se han desarrollado operativos para recuperar el control de la región y combatir a los grupos al margen de la ley.

Pronunciamiento de la alcaldía de La Vega

Por medio de la red social Facebook, las autoridades del municipio dieron el primer pronunciamiento, “en medio de la celebración de nuestra Fiesta Patronal en honor a San Lorenzo Mártir y de la conmemoración de 248 años de historia y tradición, nuestro municipio ha sido víctima de una grave ola de violencia. Se han registrado más de ocho explosiones, ataques con drones y ráfagas de disparos, poniendo en riesgo la vida de nuestros habitantes y opacando una fecha que debería ser de unión y alegría” señalaron.

Asimismo, hicieron un llamado a los grupos armados para que cesen los ataques que se presentan en este momento en la zona.