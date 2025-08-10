Suscribirse

Estación de Policía de La Vega, sur del Cauca, fue atacada durante la conmemoración del aniversario del municipio

Los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades.

Periodista en Semana

10 de agosto de 2025, 7:27 p. m.
Estación de Policía del municipio de La Vega
Estación de Policía del municipio de La Vega | Foto: Semana

Hace pocos minutos se presentó un ataque terrorista contra la estación de Policía de La Vega, en el sur del Cauca, mientras la comunidad festejaba el aniversario del municipio.

En las imágenes compartidas del ataque se puede ver la devastación que causó el ataque. La comunidad no sale de su asombro por el nuevo acto terrorista que interrumpió el desarrollo de las festividades de la zona. En el lugar hacen presencia efectivos de la Policía Nacional.

El municipio de La Vega celebraba su aniversario número 248, cuando al menos ocho explosiones interrumpieron el cronograma de las celebraciones. Desde el primer momento, la comunidad buscó refugio en las locaciones aledañas a la zona del impacto.

En el área del ataque se registran enfrentamientos entre las fuerzas del orden y grupos armados ilegales con presencia en la región, responsables de varios atentados en los últimos meses.

Según información preliminar, en el ataque resultaron heridos dos agentes de la Policía Nacional y cuatro civiles. El ataque ha sido atribuido al Frente Andrés Patiño, de alias Mordisco.

En esta zona también operan unidades del ELN y de las disidencias de las Farc. Por esta razón, en los últimos meses, se han desarrollado operativos para recuperar el control de la región y combatir a los grupos al margen de la ley.

Pronunciamiento de la alcaldía de La Vega

Por medio de la red social Facebook, las autoridades del municipio dieron el primer pronunciamiento, “en medio de la celebración de nuestra Fiesta Patronal en honor a San Lorenzo Mártir y de la conmemoración de 248 años de historia y tradición, nuestro municipio ha sido víctima de una grave ola de violencia. Se han registrado más de ocho explosiones, ataques con drones y ráfagas de disparos, poniendo en riesgo la vida de nuestros habitantes y opacando una fecha que debería ser de unión y alegría” señalaron.

Asimismo, hicieron un llamado a los grupos armados para que cesen los ataques que se presentan en este momento en la zona.

“Hacemos un llamado urgente a todos los grupos armados para que cesen de inmediato los hostigamientos y ataques que están afectando a la población civil. El Macizo Colombiano y La Vega claman a una sola voz: ¡Queremos paz en nuestros territorios! No aceptamos ser parte del conflicto ni de la violencia que hiere nuestras familias y nuestro futuro”, puntualizó la alcaldía de La Vega.

