“Estamos listos para sus tutelas de nada les va a servir o sino pues renuncien”, la polémica advertencia a los funcionarios de la Fiscalía

SEMANA anticipó que la Fiscalía tenía lista una resolución para “reorganizar” la delegada para la Criminalidad Organizada y entre ella la dirección contra la corrupción, de los capítulos con las investigaciones de mayor complejidad en el ente acusador. La resolución incluyó el traslado para más de 30 funcionarios, fiscales, a las regiones donde se concentran los procesos.

La decisión de la Fiscalía claramente se convirtió en una polémica al interior de la entidad y principalmente con los funcionarios que terminaron afectados con los traslados, muchos cabeza de hogar, que de acuerdo con las directivas del ente acusador deben cumplir con esos traslados por las mismas necesidades del servicio y la implementación de uno de los pilares de la fiscal, Luz Adriana Camargo.

El ente acusador puso en marcha la “reorganización” de la dirección contra la corrupción. | Foto: ALEJANDRO ACOSTA

“Para tal fin, deberán evaluar de manera continua y conjunta la distribución de los equipos de trabajo, con el propósito de facilitar la comprensión de las dinámicas delictivas, la criminalidad organizada y las economías ilícitas que la financian, a fin de adoptar decisiones investigativas estratégicas basadas en dicho análisis”, señala la resolución.

En una reunión con el director contra la corrupción, según los fiscales, el mismo día que notificaron los traslados, el directivo advirtió que no había vuelta de hoja, los funcionarios tenían que cumplir con la resolución y ni con tutelas podrían defenderse de la exigencia del ente acusador. Según los fiscales, las opciones son: cumplir los traslados o renunciar.

“Estamos listos para sus recursos y tutelas de nada les va a servir o sino pues renuncian, la planta es global y flexible… La entidad no atropella de ninguna manera, ni busca afectar al servidor. Busca garantizar la prestación de servicio”, dijo el directivo en la reunión, según los fiscales que hablaron con SEMANA.

Son varios los funcionarios que han expresado su malestar por las decisiones de la Fiscalía, principalmente cuando tratan de explicar que la creación de Dirección contra la Corrupción y la ubicación de los fiscales en el búnker de Bogotá, respondía justamente a otras decisiones que advertían la necesidad de centralizar los casos de mayor relevancia en materia de corrupción.

“Pasarán meses antes de que se vuelvan a conocer decisiones”, señalaron los fiscales que hablaron con SEMANA y que advirtieron cómo el cambio de asignación y de despacho, se convertirá en un cuello de botella para la justicia.

