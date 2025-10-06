Suscribirse

Nación

“Estamos listos para sus tutelas de nada les va a servir o sino pues renuncien”, la polémica advertencia a los funcionarios de la Fiscalía

El ente acusador puso en marcha la “reorganización” de la dirección contra la corrupción y más de 30 funcionarios fueron trasladados.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

César Jiménez Flechas

César Jiménez Flechas

Periodista Semana

6 de octubre de 2025, 9:46 p. m.
Sede Fiscalía Atlántico
El ente acusador puso en marcha la “reorganización” de la dirección contra la corrupción. | Foto: Fiscalía General de la Nación

SEMANA anticipó que la Fiscalía tenía lista una resolución para “reorganizar” la delegada para la Criminalidad Organizada y entre ella la dirección contra la corrupción, de los capítulos con las investigaciones de mayor complejidad en el ente acusador. La resolución incluyó el traslado para más de 30 funcionarios, fiscales, a las regiones donde se concentran los procesos.

La decisión de la Fiscalía claramente se convirtió en una polémica al interior de la entidad y principalmente con los funcionarios que terminaron afectados con los traslados, muchos cabeza de hogar, que de acuerdo con las directivas del ente acusador deben cumplir con esos traslados por las mismas necesidades del servicio y la implementación de uno de los pilares de la fiscal, Luz Adriana Camargo.

El ente acusador puso en marcha la “reorganización” de la dirección contra la corrupción. | Foto: ALEJANDRO ACOSTA

“Para tal fin, deberán evaluar de manera continua y conjunta la distribución de los equipos de trabajo, con el propósito de facilitar la comprensión de las dinámicas delictivas, la criminalidad organizada y las economías ilícitas que la financian, a fin de adoptar decisiones investigativas estratégicas basadas en dicho análisis”, señala la resolución.

En una reunión con el director contra la corrupción, según los fiscales, el mismo día que notificaron los traslados, el directivo advirtió que no había vuelta de hoja, los funcionarios tenían que cumplir con la resolución y ni con tutelas podrían defenderse de la exigencia del ente acusador. Según los fiscales, las opciones son: cumplir los traslados o renunciar.

“Estamos listos para sus recursos y tutelas de nada les va a servir o sino pues renuncian, la planta es global y flexible… La entidad no atropella de ninguna manera, ni busca afectar al servidor. Busca garantizar la prestación de servicio”, dijo el directivo en la reunión, según los fiscales que hablaron con SEMANA.

Contexto: Revolcón en anticorrupción de la Fiscalía. Traslados, reasignación de procesos y creación de nuevas unidades

Son varios los funcionarios que han expresado su malestar por las decisiones de la Fiscalía, principalmente cuando tratan de explicar que la creación de Dirección contra la Corrupción y la ubicación de los fiscales en el búnker de Bogotá, respondía justamente a otras decisiones que advertían la necesidad de centralizar los casos de mayor relevancia en materia de corrupción.

“Pasarán meses antes de que se vuelvan a conocer decisiones”, señalaron los fiscales que hablaron con SEMANA y que advirtieron cómo el cambio de asignación y de despacho, se convertirá en un cuello de botella para la justicia.

Sede Fiscalía Atlántico
El ente acusador puso en marcha la “reorganización” de la dirección contra la corrupción. | Foto: Fiscalía General de la Nación

El objetivo de la Fiscalía, de acuerdo con lo que manifestaron desde el búnker de la entidad, es llevar el servicio a todas las regiones. Lo que no logran entender los fiscales es que ese servicio ya se encontraba en todas las secciones del país donde se atendían casos a través de la unidad de fe pública y en Bogotá se adelantaban los procesos de mayor complejidad, para evitar situaciones de riesgo y corrupción.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La amenaza de Diosdado Cabello escrita en una gorra: generó polémica por respaldo a régimen de Maduro

2. ‘Pibe’ Valderrama se dejó de rodeos con la Selección Colombia: aviso a Lorenzo, James y los demás

3. Duras críticas contra Agmeth Escaf por el proyecto de ley de la arepa de huevo. Esto pasó

4. Daniela Álvarez confesó cómo logró salir adelante y ser parte de las grandes pasarelas: “Hacer ese cambio”

5. Trump asegura que la paz en Gaza está cerca y revela avances clave con Hamás

LEER MENOS

Noticias relacionadas

fiscalía generalCorrupción en la FiscalíaResolución

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.