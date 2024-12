M. U.: La gente está temerosa. El 28 nos asesinaron un muchacho y tuvimos que ir a recogerlo porque en nadie puede moverse por las carreteras después de las seis de la tarde. Nosotros lo hicimos porque nos dijeron que era un cadáver, pero cuando llevamos César estaba vivo y tratamos de llevarlo al hospital del pueblo. El ánimo es trabajar y salir adelante con sus familias, pero las circunstancias no lo facilitan. Si tuvieran una propuesta para salir en ocho días, la gente se iría.

SEMANA.: ¿Cada quién agarra sus cosas y abandona la zona?

M. U.: No, esa salida se está planeando colectivamente. Hicimos un plan de ruta y nos dimos un plazo máximo de dos meses para sacar la gente. Ellos no van a salir mañana, sino que vamos a tratar de hacerlo de manera organizada. Eso es un éxodo, un ataque contra el proceso. El Estado no ha garantizado la seguridad en ese territorio.

SEMANA.: Pero... ¿cerca de donde murió el 28 de enero Cesar Darío Herrera había presencia del Ejército?

M. U.: Sí, pero el Estado no tiene el monopolio de la fuerza en Ituango. Ese control lo tienen otros grupos armados. Aquí lo primero es la vida. Incluso, más que la tierra.

SEMANA.: Por lo que usted describe, ¿el espacio quedaría totalmente abandonado?

M. U.: No, hay un grupo de personas que quieren quedarse porque tiene un arraigo y deudas adquiridas. Hablamos de poco más de 20 personas. Claro, no los vamos a dejar solos, la idea es también acompañarlos a ellos.