Familiares de diputados del Valle asesinados por Farc están cansados de la JEP. Rechazan imputación, dicen que no hay verdad ni responsables

Uno de los casos más aterradores en el conflicto cometidos por las Farc, fue el asesinato a sangre fría de los diputados del Valle, que fueron secuestrados de la Asamblea del departamento ya hace más de 20 años, en abril de 2002. La esperanza de los familiares de conocer a fondo la verdad, que los responsables fueran identificados y sancionados estaba en la JEP, pero fracasó. Se sienten traicionados, y no están de acuerdo con la imputación que hizo el tribunal transicional, así lo dejaron claro en un explosivo documento que ya radicaron.

Son varios los factores por los cuales las víctimas, todos los familiares de los diputados del Valle asesinados, rechazan la imputación que realizó la JEP. No se explican, por ejemplo, porque se incluyó como prueba información de los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica que, se sabe, no tienen ninguna validez jurídica; las mentiras comprobadas de hombres de las Farc fueron asumidas como ciertas, y nunca se supo realmente los responsables.

La versión real y probada es completamente diferente y así lo señalan en el documento, “extrañamente en el supuesto enfrentamiento no resultó ningún guerrillero y ningún asaltante muerto, a pesar que los guardias del Frente 60 de las Farc-Ep, que supuestamente estaban ahí para proteger la vida de los diputados, también dispararon contra los asaltantes, y se encontraban ubicados entre los diputados y los agresores”.

Y agrega lo que sería una prueba irrefutable que la JEP no considera así, “la necropsia practicada a los cadáveres de los once diputados, por forenses nacionales e internacionales, demuestra que los diputados fueron vilmente asesinados a quema ropa, recibiendo en promedio cada uno de ellos siete disparos provenientes de fusiles AK 47, que eran las armas que en ese momento y durante los siete años de secuestro utilizaban en su mayoría los guerrilleros custodios del Frente 60 de las Farc”.

Algo que no deja de sorprender ante la magnitud de los crímenes, de ser uno de los peores hechos de que pasaron en la historia del conflicto, es que, señala el documento “solo se realizó la imputación respecto de tres personas como máximos responsables en calidad de coautor mediata: Santiago Arbeláez, por su injerencia en planeación del secuestro como comandante del Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas, Héctor Julio Villarraga, como comandante del Frente 60 y Pacho Quinto (nombre de guerra), como máximo responsable a título de partícipe determinante, por participación y ejecución en la planeación del secuestro de los diputados del Valle”.

La pregunta que no deja de rondar a los familIares de los diputados es ¿fueron tres las personas involucradas? ¿Dónde están los cómplices? ¿Dónde están los mandos? ¿Dónde están quienes los vigilaban en el cautiverio?

El abogado Juan Camilo Sanclemente, parte del equipo jurídico de la Fundación Defensa de Inocentes, dijo que “las observaciones las presentamos teniendo en cuenta, en primer lugar, la inconformidad por parte de las víctimas respecto a esa imputación al bloque occidental. Una de las inconformidades radica en que primero no se les imputó el delito de perfidia a esos sujetos sabiendo que tanto para el secuestro como en muchas de las caminatas que tuvieron los diputados los guerrilleros los hacían. Uno, para el secuestro, usaron prendas militares para engañar tanto a la fuerza pública como a los diputados de que no eran guerrilleros sino que eran integrantes de la fuerza pública. Y respecto a las caminatas, eso sucedía en que los vestían, los hacían vestir como si fueran soldados para que al momento de que pasaran por ciertas zonas pues no lo reconocieran que eran secuestrados”.