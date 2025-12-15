Suscribirse

Nación

FF.MM. no descartan denuncia contra la senadora Isabel Cristina Zuleta por obstrucción en operaciones militares

En una reunión de alto nivel en el Ministerio de Defensa con las Fuerzas Militares se analizará el caso de la congresista.

Redacción Semana
15 de diciembre de 2025, 1:40 p. m.
A la izquierda, Isabel Cristina Zuleta, senadora del Pacto Histórico. A la derecha, el 'tarimazo' de Petro en Medellín. | Foto: VANESSA LONDOÑO-SEMANA/ AFP

El jefe de operaciones de las Fuerzas Militares, el general Juan Carlos Correa, se refirió a la denuncia de SEMANA sobre la presunta injerencia de la congresista Isabel Zuleta en operaciones militares.

“Se hizo una reunión con los comandantes de Fuerza precisamente para analizar esa información, ver la veracidad que hay sobre esos datos”, dijo el general Correa.

Así mismo, indicó que hay una reunión de alto nivel analizando la situación. “En este preciso momento, está nuestro comandante general con toda la cúpula militar reunido con el señor Ministro de la Defensa, preparando la información, verificando qué hay realmente tangible sobre este caso, para más adelante poder tener una reunión directamente con la señora senadora o con las autoridades que correspondan para mostrar qué hay, qué no hay y tomar acciones que correspondan en ley”.

El alto mando no descartó enviar el caso a la Fiscalía General Nacional. “Esos ya son otros parámetros, otros niveles que se tienen que tomar decisiones allá a nivel ministerial”.

Noticia en Desarrollo...

