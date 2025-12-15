FF.MM. no descartan denuncia contra la senadora Isabel Cristina Zuleta por obstrucción en operaciones militares

El jefe de operaciones de las Fuerzas Militares, el general Juan Carlos Correa, se refirió a la denuncia de SEMANA sobre la presunta injerencia de la congresista Isabel Zuleta en operaciones militares.

“Se hizo una reunión con los comandantes de Fuerza precisamente para analizar esa información, ver la veracidad que hay sobre esos datos”, dijo el general Correa.

Fuerzas Militares analizan una denuncia ante la Fiscalía por presunta injerencia de la congresista Isabel Zuleta en operaciones militares, dijo el general Juan Carlos Correa. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/v9H1IQzP63 — Revista Semana (@RevistaSemana) December 15, 2025

Así mismo, indicó que hay una reunión de alto nivel analizando la situación. “En este preciso momento, está nuestro comandante general con toda la cúpula militar reunido con el señor Ministro de la Defensa, preparando la información, verificando qué hay realmente tangible sobre este caso, para más adelante poder tener una reunión directamente con la señora senadora o con las autoridades que correspondan para mostrar qué hay, qué no hay y tomar acciones que correspondan en ley”.

El alto mando no descartó enviar el caso a la Fiscalía General Nacional. “Esos ya son otros parámetros, otros niveles que se tienen que tomar decisiones allá a nivel ministerial”.